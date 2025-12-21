Masterchef, chi sono i concorrenti

La classe di Masterchef 2026 si è formata. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno infatti ufficializzato la masterclass della 15esima edizione del talent show culinario Sky Original e prodotto da Endemol Shine Italy. Il programma va in onda tutti i giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky, in streaming su Now e disponibile on demand.

Tutti i concorrenti dell’edizione 2026

Alessandro Segantini è un odontoiatra originario di Genova, che voleva studiare Chirurgia come il padre. All’età di 25 anni ha aperto uno studio e ha iniziato a lavorare nell’ateneo come assistente del professore. In quella occasione ha conosciuto Eleonora, con cui si è sposato nel 2012. Ha giocato a calcio a livello agonistico ma ha abbandonato dopo un incidente automobilistico. Antonio Senise è uno studente di Giurisprudenza che ha origini di popolazione Arbëreshë albanese. Si è appassionato alla cucina grazie alle nonne, al padre con cui guardava programmi di cucina. Vuole diventare giurista d’impresa.

Carlotta Bertin ha 25 anni e ha smesso di studiare dopo il divorzio dei genitori, decidendo di abbandonare il nuoto pinnato e iniziando a lavorare come cameriera e commessa nell’azienda del padre. Ora è disoccupata e cucina, realizza borse all’uncinetto e si allena in OCR. Ha inoltre iniziato a cucinare con la nonna Rosaria. Dorella Del Giudice è originaria di Taranto ed è impiegata in un’agenzia finanziaria. Le sue due passioni sono la cucina e la musica. La 28enne Dounia Zirari è invece originaria del Marocco, dove vissuto fino ai 9 anni. Dopo il diploma e l’abilitazione come OSS, ha lavorato in RSA. A 23 anni ha subito tre ischemie e ha dimenticato gran parte delle lingue che conosceva, ad aiutarla è stato il marito Simone.

L’impiegato Eros Manforte si è approcciato alla cucina quando era adolescente, per provvedere da solo ai pasti dopo il divorzio dei genitori. Si è poi sposato con Adriana, rimasta incinta poco prima del suo ingresso nella Masterclass. Pratica taekwondo e alleva pulcini. Poi ci sonomla ventenne Irene, arbitro di basket con la passione per i viaggi, ai più maturi come la brasiliana Iolanda, che fonde la cultura latina con quella calabrese, o l’architetto Gaetano, che ha costruito grandi opere in tutto il mondo. Molti concorrenti portano con sé storie di riscatto personale e legami familiari profondi, come Franco e Georgina i quali traggono ispirazione dai rispettivi nonni, mentre Piponzio e Vittoria partecipano per onorare la memoria dei genitori o per essere d’esempio ai figli.

Ci sono anche l’ingegnere Franco, il designer Matteo R. e il tecnico di turbine Niccolò, a chi già lavora nel settore o aspira a farlo, come la responsabile di pokeria Katia, il barman Jonny e gli studenti di cucina Giuliana e Matteo C. Infine, non mancano personalità più introverse che cercano nel programma un modo per aprirsi al mondo, come l’investitore online Matteo Lee, o chi vede nella cucina un’occasione per cambiare radicalmente una vita sentita come troppo piatta o solitaria.