Masterchef, chi è il concorrente 92enne Luciano Del Rio

Masterchef 15, Luciano Del Rio è il concorrente 92enne che ha conquistato tutti: ecco chi è e qual è la sua storia speciale

Lo scorso 11 Dicembre 2025 ha debuttato la nuova edizione di Masterchef, format che va in onda ormai da diverse stagioni e che è considerato un talent cult, originale e appassionante. Confermati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli nel ruolo di giudici pronti a selezionare, puntata dopo puntata, i cuochi amatoriali che hanno accettato di mettersi alla prova. Un’edizione che si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena e che non deluderà il pubblico appassionato del genere.

Tra i concorrenti selezionati Luciano Del Rio, un intraprendente 92enne che ha deciso di mettersi in gioco grazie alla sua passione per i fornelli. Un cuoco provetto che ha conquistato tutti sin dal debutto e che ha ottenuto l’attenzione dei tre giurati, incuriosito soprattutto da tanta passione e determinazione. Ma chi è Luciano? E qual è la sua storia? Semplice, garbato, e molto generoso Del Rio è subito entrato nel cuore degli spettatori, che gli hanno manifestato il loro sostegno.

Nato a La Spezia nel 1932 Luciano ha avuto un’infanzia semplice: ha studiato al liceo scientifico e in seguito si è iscritto al Politecnico di Torino e poi all’Accademia Navale dell’Università di Genova, dove si è specializzato in ingegneria navale meccanica. Da oltre sessant’anni vive a Roma e per 25 anni è stato un ufficiale di marina. Nel 1976 ha lasciato la carriera militare ed è stato assunto come dirigente alla Simetel SpA, nota azienda di telecomunicazioni di cui oggi è ancora amministratore delegato.

Luciano Del Rio, tutte le passioni dello chef amatoriale

Luciano Del Rio è tra i concorrenti più anziani che hanno partecipato a Masterchef, è un 92enne molto attivo tanto che tra una registrazione e l’altra è stato avvistato a far call di lavoro in perfetto inglese. Tra le passioni dello chef amatoriale oltre alla cucina c’è il giardinaggio e adora stare all’aria aperta. Inoltre è un bravissimo giocatore di golf, sporta che pratica da diversi anni. C’è da dire che Luciano ha scoperto l’amore per la cucina dopo la morte della moglie Miriam, che preparava per lui e la famiglia sempre delle pietanze buonissime e articolate.

Ha cominciato così a preparare piatti più strutturati e a condividere alcune sue ricette sui social. Poi ha conosciuto Flaviana, aspirante concorrente della terza edizione di MasterChef Italia che lo ha invitato a partecipare al programma. Inizialmente ha esitato convinto di essere ormai troppo vecchio per conquistare un posto nel noto talent di cucina, ma poi ci ha ripensato e ha deciso di provarci.

Luciano: “Non ho mai fatto follie, ma questa…”

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Luciano Del Rio ha ammesso che partecipare a Masterchef è una vera follia che non si aspettava di fare, soprattutto alla sua età: “Non ho mai fatto follie nella mia vita, se non è follia questa…“. Padre di tre figli, due maschi e una femmina che vive negli Stati Uniti, Luciano ha ammesso che l’hanno incoraggiato a godersi l’esperienza e gli hanno dato diversi consigli:

“Ci tengono a darmi tanti consigli per come affrontare “MasterChef”. Io li sto a sentire, ma poi mi stufo.” Il 92enne ha affrontato la prima puntata con entusiasmo e in tanti si aspettano che possa andare avanti facendo la differenza nella nuova edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda su Sky e Now.