Masterchef, Cannavacciuolo si sente male, gli eliminati. Cosa è successo nell’ultima puntata

L’ultima puntata di Masterchef Italia 15, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, ha registrato 875mila spettatori medi con il 4,4% di share e una permanenza al 70%. Una serata al cardiopalmo tra mystery box agrodolce, pressure test a tema pomodoro e uno skill test stellato con lo chef siciliano Ciccio Sultano.

Lo “svenimento” di Cannavacciuolo

La puntata si è aperta con una red mystery box dedicata all’agrodolce, una sfida non semplice dove bilanciare i sapori è una delle caratteristiche fondamentali. Il toscano Niccolò ha raggiunto il giusto equilibrio aggiudicandosi anche una preziosa Golden Pin. Non è andata bene invece a Irene, Dounia e Georgina che, insieme all’autocritico Teo, costretti a passare da un pressure test a tema pomodoro. Prima devono riconoscere quante più varietà possibili di pomodoro tra qualità note e altre decisamente meno abituali. Ogni errore costa cinque minuti sulla preparazione del piatto successivo: Georgina li indovina tutti e passa indenne. Dounia commette ben tre errori. Irene e Matteo, protetto da una golden pin, solo due.

Ma nonostante avesse a disposizione tutto il tempo previsto, e dunque 40’, la peggiore secondo i giudici è proprio Georgina con Dounia che passa indenne e Matteo che spreca la sua golden pin per proteggersi, pur creando un piatto che piace sia a Barbieri che a Locatelli.Lo svenimento di Cannavacciolo

Il momento clou della puntata è stato senza dubbio il finto malore di Antonino Cannavacciuolo che durante il pressure test a tema pomodori simula un malore improvviso. Colpa di Matteo che nel suo test non riesce a identificare il Piennolo del Vesuvio.

Skill test con Ciccio Sultano: eliminata Vittoria

La seconda parte della serata ha visto protagonista lo skill test con ospite Ciccio Sultano, chef siciliano con due stelle Michelin. I concorrenti hanno dovuto prima replicare il Timballo del Gattopardo, piatto molto complesso che consiste nel realizzare una pasta brisée farcita di diversi elementi tra cui ragù, prosciutto, uova di quaglia sode e besciamella. Successivamente hanno dovuto ispirarsi a un piatto dello chef stellato per realizzarne uno proprio con protagonista lo sgombro.

A salvarsi al primo step sono stati Teo, Irene e Dounia – brillantissimi dopo la sofferenza del pressure test – insieme a Dorella, Alessandro, Niccolò e Dounia. Tutti gli altri sono costretti ad affrontare la prova dello sgombro. E a capitolare è stata Vittoria, seconda concorrente a dover abbandonare la Masterclass nella doppia puntata.

Prossimo appuntamento con Masterchef 15 – settima trasmissione di questo ciclo – giovedì 23 gennaio in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.