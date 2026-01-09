Masterchef, Barbieri e le lacrime del concorrente, gli eliminati Cosa è successo ieri 8 gennaio 2026

L’avventura dei concorrenti di Masterchef Italia 15 è entrata nel vivo. Per i cuochi amatoriali che sognano un futuro nel mondo della ristorazione i giochi sono finiti ed è arrivato il momento di fare sul serio come ha dimostrato la puntata dell’8 gennaio 2026 nel corso della quale tutti sono stati sottoposti a sfide ardue e complicate con cui i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno messo alla prova non solo il talento culinario dei concorrenti, ma anche la loro personalità.

Non sono mancati i momenti difficili, le eliminazioni ma anche le gioie come quella vissuta da un concorrente che, dopo aver scommesso tutto su un piatto, ha ricevuto il complimento più bello da parte di Bruno barbieri non trattenendo le lacrime. Lacrime che, però, per altri cuochi, non sono stati di gioia.

Dalla doppia eliminazione alle lacrime del concorrente: tutto quello che è successo a Masterchef l’8 gennaio 2026

La puntata di Masterchef 15 dell’8 gennaio 2026 è iniziata con l’apertura della mistery box che conteneva l’argilla: tutti i concorrenti sono stati chiamati a misurarsi con la cottura in crosta di argilla. Un metodo che ha messo seriamente in difficoltà alcuni concorrenti e, a sorpresa, ha trionfato Vittoria, seguita da Niccolò e Matteo Canzi, vincitore della Golden Pin e del vantaggio all’imminente Invention Test dove ha scelto di penalizzare Iolanda e Alessandro.

Durante l’Invention Test, i cuochi amatoriali si sono misurati con la marinatura, una tecnica tra le più amate da Bruno barbieri. Nonostante la penalizzazione, l’Invention Test ha premiato Alessandro che ha convinto tutti e tre i giudici portandosi a casa la vittoria ma anche i complimenti speciali di Bruno Barbieri ha, guardando il piatto di Alessandro, l’ha definito “uno dei piatti più belli in 15 anni di Masterchef” emozionando il concorrente.

Nella prova in esterna è stata omaggiata la famosa salsiccia di Bra, nelle Langhe e a trionfare è stata la brigata capitanata da Matteo Lee. La Blu, invece, con al comando Alessandro, ha perso ma i giudici hanno deciso di premiare Dorella con i suoi peperoni al turbante. I tacos, poi, sono stati i protagonisti del Pressure Test.

La preparazione, però, è stata davvero insidiosa. Tra battute, piatti non totalmente presentabili, insidie e problemi vari, la puntata ha tolto definitivamente il grembiule a Gaetano e Antonio che hanno dovuto dire addio al sogno di andare avanti nell’avventura.