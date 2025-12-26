Home Notizie MasterChef 2026, doppia eliminazione e una serata ad altissima tensione nella Masterclass

MasterChef 2026, doppia eliminazione e una serata ad altissima tensione nella Masterclass

La terza puntata di MasterChef 2026 alza il livello con una Golden Mystery Box, un Invention Test sulla polenta e uno Skill Test che mette alla prova tecnica, nervi e collaborazioni. Due eliminazioni scuotono la Masterclass, giudici testi per un piatto pessimo “uno dei peggiori di sempre”

di Stefano Benzi
MasterChef 2026, doppia eliminazione e una serata ad altissima tensione nella Masterclass
26 Dicembre 2025 11:00

La quindicesima edizione di MasterChef Italia entra davvero nel vivo con una terza puntata che, dopo i Live Cooking, mette subito alla prova gli aspiranti chef.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accolgono la nuova Masterclass con una Golden Mystery Box che, da quest’anno, assegna due Golden Pin: una novità che aggiunge strategia e pressione alla competizione e alla classifica globale.

Master Chef, 15esima edizione: terza puntata

Sul banco, ingredienti versatili – dal polpo al vitello, dalle zucchine alle friselle – che promettono piatti creativi. Alcuni concorrenti partono con grande sicurezza, altri faticano già nella prima organizzazione del piano di lavoro. Il livello, però, è subito alto. Matteo Lee conferma la sua fama silenziosa da “pianta che osserva tutto” e conquista uno dei migliori piatti, mentre Matteo Rinaldi sorprende con un polpo tecnicamente impeccabile. Bene anche Dounia, che mette nel piatto un tocco delle sue origini e convince i giudici.

A fine prova, la doppia Golden Pin va proprio a Dounia e Matteo Lee, mentre Matteo Rinaldi e Dorella salgono direttamente in balconata. Per gli altri, è tempo di Invention Test.

Invention Test: tra farine, rischi e prime vere crisi

Il tema scelto dai giudici è un piatto povero e della tradizione italiana, la polenta, presentata nelle sue diverse varianti: mais bianco, castagne, fioretto, mais viola, bramata. Barberi, Cannavacciuolo e Locatelli mostrano tre versioni gourmet che mettono ulteriore pressione alzando e non poco il livello della competizione tra i concorrenti.

Chi ha la Golden Pin può complicare la vita a due compagni. Dounia sceglie Carlotta, Matteo Lee indica Jonny: due scelte che accendono subito alcune dinamiche interne.

Tra intuizioni buone e scivoloni, emergono i primi segnali del carattere dei concorrenti. Katia presenta un piatto che non assaggia e viene travolta dalle critiche: “Devo fare la cavia per te?” la incalza Cannavacciuolo. Eros propone una preparazione discutibile per coerenza e tecnica, che Barbieri definisce “fusione tra mappazzone e bombolone”.

Alla fine, Franco vince l’Invention Test con un involtino di verza e quaglia su polenta: esecuzione pulita e idee chiare. Tra i peggiori, oltre a Eros e Katia, finiscono anche Georgina e Giuliana.

 

MasterChef
MasterChef, doppia eliminazione nella terza puntata – Credits MasterChef Italia (TVBlog.it)

Skill Test: coppie, tradizioni stellate e due eliminazioni

La seconda parte della puntata porta gli aspiranti chef al primo vero Skill Test della stagione: si lavora in coppia, mettendo alla prova collaborazione, precisione e lucidità.

La serata celebra tre grandi famiglie dell’alta ristorazione italiana: la Clinica Gastronomica Arnaldo di Rubiera, La Caravella di Amalfi e La Genzianella sul lago di Comabbio. I piatti che gli chef ospiti chiedono di replicare – dalla spugnolata ai celebri scialatielli ai frutti di mare, fino al lavarello “Maria Luisa” – sono un viaggio nella tradizione italiana e, allo stesso tempo, una trappola micidiale per chi perde concentrazione.

Nella prima batteria brillano Alessandro e Matteo Canzi, mentre Katia e Giuliana crollano con una lasagna di spugnole mal eseguita. Si passa alla seconda batteria, dove spiccano Niccolò e Piponzio, oltre a Irene e Vittoria.

MasherChef, fuori Katia e Giuliana

Il finale è da brividi: nel lavarello di Locatelli succede di tutto. Katia naufraga completamente: “Una delle cose peggiori che abbia mai mangiato a MasterChef” la stronca Locatelli. Ma anche Giuliana va nel panico: “Nemmeno un fatto mangerebbe questa roba, dice Barbieri”.- Eros si perde e rischia grosso. Ma alla fine, con Georgina, Jonny, Matteo R. ed Eros che si salvano e Katia che viene eliminata per prima, è Giuliana che nelle prime uscite non era stata per niente male a pagare tributo alla pressione e a essere eliminata..

Una doppia uscita che lascia anche strascico emotivi e definisce ancora meglio il percorso dei concorrenti. MasterChef conferma, ancora una volta, la sua regola d’oro: in cucina la tecnica serve, ma il carattere è ciò che ti salva davvero sotto pressione.

Appuntamento a giovedì prossimo con una super ospite: Chiara Pavan.

Altri articoli su Notizie