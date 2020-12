Neanche la pandemia rallenta la macchina da guerra di MasterChef Italia, al via questa sera – giovedì 17 dicembre 2020 – con la sua decima edizione e la sua prima puntata in onda alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Il talent di Sky prodotto da EndemolShine Italy inaugura la sua ‘pandemic edition’ con i fondamentali, ovvero i casting ma qualcosa è inevitabilmente cambiato: la prima scrematura dei giudici per trovare i 21 – sì, ventuno – elementi che entreranno nella masterclass è avvenuta via Zoom, ma i migliori daranno prova di sé nei tradizionali Live Cooking, riveduti e corretti per le norme anti-contagio. In palio come sempre il titolo di migliore chef amatoriale d’Italia, 100.000 euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del primo libro di ricette.

Se le modalità di accesso in classe e, vedremo, le procedure nel corso dell’edizione dovranno subire qualche cambiamento per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, non sono invece cambiati i giudici, confermati nella migliore combinazione di sempre (fatte salve forse le primissime edizioni un po’ garibaldine del trio di pionieri). All’assaggio ritroviamo, infatti, Bruno Barbieri – da 10 anni con vigore -, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ma vediamo cosa ci aspetta in questa decima edizione, ma soprattutto come si svolgerà la fase dei casting, registrata lo scorso agosto.

MasterChef Italia 2020: anticipazioni prima puntata

Come dicevamo, la prima fase di selezione è avvenuta a distanza, via Zoom. I giudici hanno poi invitato i migliori ai Live Cooking. Già in questa fase entra in gioco una novità: una mega dispensa che evita assembramenti.

Come si ottiene il grembiule bianco?

Nessuna prova Hangar con decine di persone: quest’anno chi ottiente tre sì dai giudici entra direttamente in classe, con tanto di Grembiule Bianco e nome stampato sopra.

I concorrenti che ricevono 2 sì su 3 ottengono il Grembiule Grigio e si sfidano per ottenere un posto in classe.

Anche quest’anno, però, ciascun giudice può scommettere su un candidato, consegnando alla propria ‘speranza’ un grembiule grigio firmato di proprio pugno.

Una volta composta la classe, si parte col format tradizionale: Mystery Box, Invention Test e Pressure Test, anche nella versione Skill Test, prova eliminatoria estremamente tecnica, sviluppata su tre livelli di difficoltà crescente su una specifica abilità.

La pandemia è stata però anche una fonte di ‘ispirazione’ per ideare prove, come la prima Esterna a base Delivery a Crespi d’Adda. Le regole di sicurezza sono state integrate nel format come spunto per nuove sfide.

MasterChef Italia 2020, gli ospiti della decima edizione

Un’edizione di MasterChef che si rispetti non può fare a meno di Iginio Massari per la temutissima prova Pasticceria. Torna il giovane chef Jeremy Chan, una stella Michelin per il suo “Ikoyi” a Londra, ‘debutta’ Mauro Colagreco, chef pluristellato fondatore del ristorante Mirazur a Mentone e già giudice in Top Chef Italia, e lo chef 22enne Flynn McGarry, enfant prodige della cucina internazionale.

MasterChef Italia 10, il format

MasterChefItalia è prodotto da EndemolShine Italy per Sky ed è scritto da Paola Papa e da Emiliano Eredia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli, scenografie Francesco Mari, con la regia di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da FrancRoddam in associazione con Ziji Productions, distribuito da Banijay Group.

Come seguirlo in diretta e in live streaming

La decima edizione di MasterChef Italia va in onda ogni giovedì dal 17 dicembre 2020 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, DTT 455) e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW TV.

MasterChef Italia 2020, second screen

Tutte le news su MasterChef sono sul sito ufficiale del programma, mentre sui social sono disponibili l’account Twitter, la pagina Facebook, il profilo Instagram e anche uno su TikTok. L’hashtag ufficiale è #MasterChefIt.