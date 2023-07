Spavento per Massimo Mauro. L’ex dirigente sportivo, ex calciatore di Juventus e Napoli ed ora opinionista di Sport Mediaset è stato colpito da un malore. Secondo le informazioni battute dai media, Mauro ha subìto un infarto, per questo è stato immediatamente sottoposto ad un intervento urgente in cui gli è stata eseguita un’angioplastica all’ospedale di Catanzaro.

Massimo Mauro, Cosa è successo?

Il malore si è verificato mentre giocava a Padel nella mattinata di oggi, 20 luglio, in Calabria, dove si trova in Vacanza.

Quello che sembrava inizialmente un problema dovuto ad un’indigestione, dopo accurati accertamenti si è poi scoperto essere qualcosa di più serio: un infarto in corso. In breve tempo è stato contattato un medico che lo ha portato al punto di soccorso più vicino.

Come sta adesso Massimo Mauro?

Massimo Mauro, 61 enne, non è in pericolo di vita. Dopo l’operazione, ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. La Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo Sport (di cui lui è Presidente) si è fatta portavoce di un messaggio da parte dell’opinionista sportivo ‘girato’ all’ANSA: “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora – ha riferito – Vengo seguito bene e coccolato“.

Da parte della redazione di TvBlog l’augurio di una pronta guarigione.