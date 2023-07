Per Massimo Lopez è un buon momento. Il comico sta girando l’Italia con Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, che come si evince chiaramente dal titolo dello spettacolo, lo vede al fianco dell’amico e collega di una vita Tullio Solenghi.

I due sono stati ospiti del programma di Rai 3 Che tempo che fa, dalla prossima stagione in onda su Nove. Sicuramente della partita sarà Nino Frassica, che avrà sul canale di proprietà Warner Bros – Discovery uno spazio tutto suo alle 19.30. Non si sa invece se il duo parteciperà alla trasmissione, dopo aver fatto divertire il pubblico con diverse imitazioni tra cui Papa Francesco e il Papa emerito Benedetto XVI, quest’ultimo scomparso lo scorso 31 dicembre.

E proprio Lopez in un’intervista al Corriere del Trentino esprime perplessità ogni volta che riceve un invito per presenziare sul piccolo schermo, descrivendo come la comicità sia cambiata negli ultimi anni, trasformandosi in qualcosa di effimero, anche per via dell’influenza dei social network, uno in particolar modo:

“La televisione è davvero tanto cambiata. Puoi fare due puntate, l’ospite, ma la comicità è diventata una cosa da TikTok: in dieci secondi devi far ridere, già in tre minuti in video la gente si annoia. Andare in televisione prima era veramente motivante; oggi se ci chiedono di riempire uno spazio in tv rimaniamo perplessi. Cosa andiamo a fare? A che ora? Per chi? È tutto troppo difficile”.

A questo punto per Lopez è meglio il teatro, una dimensione più congeniale a lui e al suo collega con il quale costituiva quel Trio in cui era presente anche una fuoriclasse della comicità come Anna Marchesini. Lopez nell’intervista confessa che l’ultima parte dello show è dedicata proprio a lei. E alla Marchesini si sono ispirate tante comiche, tra cui Virginia Raffaele, come avrebbe dichiarato lei stessa a Lopez.

L’ULTIMA VOLTA DEL TRIO NEL 2008 SU RAI 1

Il Trio, celebre per una parodia irresistibile de I Promessi Sposi, nel 2008 si era riunito su Rai 1 per Non esiste più la mezza stagione. A proposito di questo programma, Lopez ha dichiarato che in un primo momento avrebbero voluto proporre una parodia de L’Odissea, ma a causa dei tempi di lavorazione che sarebbero stati troppo lunghi e per motivi economici, il Trio dovette ricorrere al suo repertorio (Proponemmo “L’Odissea” girato stile film e ci hanno chiesto: “Quanti giorni vi servono?”. Giorni? Servivano mesi. Ci hanno risposto: “Non esistono più questi budget“).