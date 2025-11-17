Massimo Giletti a gamba tesa nel caso Orlandi: spunta il documento dei Servizi Segreti

Emanuela Orlandi. Un caso ancora con molti interrogativi e tanta speranza, quella del fratello che non si è mai arreso per cercare di capire che fine abbia fatto sua sorella. Tanti tasselli di un mosaico sempre più ricco. Negli anni i cronisti e gli esperti in materia hanno analizzato la vicenda da più punti di vista. L’ultimo, in ordine di tempo, ad aver dedicato al caso di cronaca nera anche un documentario è stato Andrea Purgatori.

Il compianto cronista ha confezionato un prodotto, con tante testimonianze illustri, per mettere ordine sulla vicenda, ancora disponibile su Netflix. Dalla piattaforma alla tv di Stato. Massimo Giletti, presentatore e giornalista, non si ferma a quanto emerso sino a oggi. Durante Lo Stato delle Cose, programma che porta avanti da qualche stagione su Rai3, potrebbe avere qualcosa di particolare da mostrare in grado di arricchire l’inchiesta di un nuovo e ulteriore capitolo.

Massimo Giletti sul caso Orlandi: “Lo Stato delle Cose parlerà di un documento strappato dei Servizi Segreti”

Giletti ha parlato in esclusiva ai canali di Fanpage, assicurando la presenza di un documento dei Servizi Segreti a cui mancherebbero 4 pagine. Una parte determinante che potrebbe portare l’inchiesta su Emanuela Orlandi a una svolta: “Cercheremo di capire dove ci porta questo documento – racconta il conduttore che dà appuntamento ai telespettatori in prima serata su Rai3 – e soprattutto perchè mancano 4 pagine all’interno di quello che sembra essere un vero e proprio dossier”.

L’anticipazione di Giletti dimostra anche come il lavoro fatto dai cronisti Francesca Ronchin e Paolo Orofino sia dettagliato. “È emerso – prosegue Giletti – che i familiari di Emanuela Orlandi erano seguiti. Così come anche lo zio della giovane, Mario Meneguzzi. C’è scritto nell’intestazione del documento”. Un dettaglio fondamentale emerge all’attenzione degli esperti e degli amanti di cronaca nera, ma non solo.

L’intuizione investigativa

Giletti afferma che i familiari della Orlandi erano attenzionati in maniera sensibile e si domanda: “Chi poteva avere interesse a fare tutto questo e perchè?”. Inoltre, il conduttore e cronista si chiede: “Le 4 pagine scomparse del documento dove sono e soprattutto chi poteva avere interesse a farle sparire?”. Domande che alimenteranno la puntata del programma, in aggiunta l‘inchiesta portata avanti dai cronisti della redazione del format conduce al civico di un indirizzo sito in un piccolo paese vicino Roma.

“Perchè andiamo lì? – sottolinea Giletti – una destinazione che non è casuale ma frutto di un’intuizione investigativa. Lo scoprirete in puntata”. Una nuova pista potrebbe concretizzarsi a partire proprio dalla trasmissione di Rai3. L’appuntamento è in prima serata con Lo Stato delle Cose alle prese con la vicenda di cronaca nera più discussa ed enigmatica del passato recente italiano. Emanuela Orlandi è diventata, suo malgrado, il simbolo di segreti (e possibili depistaggi) di un Paese ancora in cerca di risposte.