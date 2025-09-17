Massimo Giannini alla guida di un nuovo programma sul Nove: i dettagli

Massimo Giannini va di nuovo in onda e punta su un programma in prima serata. Si tratta di Circo Massimo, il prodotto televisivo che viene trasmesso a partire da mercoledì 8 ottobre. In studio verrà dato spazio all’attualità, alla politica, all’economia e alla cultura, in modo da comprendere il mondo che verrà. Alla guida del nuovo approfondimento ci sarà il giornalista che, dal 2017 al 2020, ha già condotto un programma dal titolo omonimo sulle frequenze di Radio Capital.

I dettagli di Circo Massimo in onda sul Nove

Con la messa in onda del programma si inaugura uno spazio di approfondimento per rispondere alla ricerca di senso che proviene dal pubblico televisivo, solo con la forza delle idee. Il tv show inizia mercoledì 8 ottobre alle 21.30 sul Nove e sarà disponibile anche in streaming su Discovery+. Non rinunciando al taglio divulgativo e alla competenza giornalistica di Giannini, in studio si discuteranno temi finalizzati a mettere un punto fermo al flusso inarrestabile delle notizie. Si vuole quindi rallentare per capire, partendo in ogni occasione da un avvenimento, un episodio oppure una dichiarazione spia di una situazione, di una mentalità. In collegamento ci saranno editorialisti, economisti, giuristi, scrittori e attori.

Lo studio sarà quindi un luogo di incontro in cui si potranno condividere notizie fondate, ma anche seminare dubbi e stimolare il pensiero critico. Si tratterà quindi di un luogo aperto dove a prevalere sarà soprattutto l’intelligenza delle idee. L’editoriale di Giannini introdurrà infatti il tema della settimana, che sarà focalizzato sul confronto e sul dialogo in studio, con contributi esterni, clip e servizi. Circo Massimo è fatto di 4 puntate da 90 minuti ciascuna, è è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery. L’episodio sarà visibile in streaming anche su Discovery+.

Chi è Massimo Giannini

Giornalista, saggista, opinionista e conduttore radiofonico e televisivo, Giannini è originario di Roma ed è nato nel 1962. Si è laureato in Giurisprudenza e si è occupato soprattutto di politica ed economia durante la sua carriera. Negli anni è stato inoltre vice direttore ed editorialista de La Repubblica, direttore de La Stampa e poi anche di Radio Capital. Alle spalle ha diverse esperienze come conduttore televisivo, dato che ha presentato Ballarò dal 2014 al 2016. Al momento è ospite in vari programmi tv di approfondimento come Otto e mezzo e Che Tempo che Fa. Ha anche pubblicato diversi saggi su cui ha affrontato tematiche che gli sono sempre state a cuore.