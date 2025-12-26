Massimiliano Ossini: età, moglie e figli, dove vive, studi. Tutto sul conduttore

Da oggi, 27 dicembre 2025, il nuovo sabato sera di Rai 3 è affidato a Massimiliano Ossini con il programma di Rai Cultura La Città Ideale. Sono previste sette puntate in onda nel prime time dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, dove ogni settimana prenderanno forma i viaggi del conduttore nelle città più all’avanguardia del mondo.

Attraverso testimonianze dirette e immagini spesso spettacolari La Città Ideale si soffermerà, come dice il titolo stesso del programma, sugli elementi fondamentali di una città ideale, mostrando che talvolta l’utopia è già realtà concreta. La prima tappa di questo viaggio sarà Singapore, “città giardino” per eccellenza. Ma chi è il nuovo conduttore di Rai 3? Ecco quello che c’è da sapere su Massimiliano Ossini.

Un conduttore con la passione per la montagna

Massimiliano Ossini nasce a Napoli nel 1978. Nel 1978 si diploma al liceo scientifico e successivamente arriva la laurea in Scienze della Comunicazione. Lavora poi come modello e nel settore pubblicitario. In seguito entra nel mondo dello spettacolo. Nel 2000 si avvicina al teatro e nello stesso anno viene selezionato in un provino per il canale satellitare Disney Channel. In poco tempo diventa il volto ufficiale della rete insieme a Isabella Arrigoni.

È subito un grande successo per lui, in particolare col programma Live Zone durante il pomeriggio, quando i due conduttori interagiscono con i giovani spettatori. In contemporanea, Ossini conduce anche Disney Club su Rai 2. Nel 2006 gli viene affidata la conduzione di Linea Verde, mantenuta fino al 2010. Nel frattempo, col programma Sei più bravo di un ragazzino di quinta? approda anche su Sky Uno.

Terminata l’avventura a Linea Verde, Orsini passa a Rai 3 per condurre Cose dell’altro Geo, sempre alla guida di programmi incentrati sulla natura, gli animali, la scoperta dei territori della Penisola. Successivamente diventa anche il volto di I love Italy, E se domani, Unomattina Verde. Dal 2014 conduce anche Linea Bianca, spin-off di Linea Verde (e Linea Blu) dedicato alla montagna, una delle grandi passioni del presentatore, autore anche di libri sull’alpinismo.

Dal 2016 al 2019 lo vediamo a Mezzogiorno in famiglia, accanto a Manila Nazzaro e Adriana Volpe. A partire dal 2018 conduce anche Unomattina Estate (dal 2022 conduce anche la versione invernale) e dal 2021 va in onda su Rai 2 con Kalipè – A passo d’uomo, altra trasmissione dedicata alla montagna e all’alpinismo. Il 2023 è l’anno del Premio “Antenna d’Oro per la Tivvù”. Nel 2024 partecipa al dance show di Rai 1 Ballando con le stelle, dove si esibisce con Veera Kinnunen.

Massimiliano Ossini, tra vita privata e scrittura

Il conduttore Rai è sposato dal 2008 con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli. La coppia, che vive tuttora ad Ascoli Piceno, ha avuto tre figli: Carlotta (2004), Melissa (2005) e Giovanni (2008). Massimiliano Ossini si è dedicato negli anni anche all’attività di scrittore.

È autore di otto libri, tutti dedicati al suo amore per la montagna e l’alpinismo. Tra i titoli più apprezzati segnaliamo “Kalipè: lo spirito della montagna (2018), “Giganti di ghiaccio e di pietra: viaggio alla scoperta delle Alpi” (2021) e “I monti azzurri. In cammino sugli Appennini” (2022).