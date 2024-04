La miniserie in 7 episodi vede Nicholas Galitizine, Julianne Moore e Tony Curran come protagonisti

La storia vera di Mary Villeirs e di suo figlio George alla corte di Re Giacomo I d’Inghilterra è il soggetto al centro della nuova miniserie in partenza dal 7 aprile su Sky e in streaming su NOW, composta da 7 episodi. Quante volte abbiamo visto storie delle amanti dei Re e della loro importanza nelle corti. Raramente era invece capitato di vedere la storia di un ragazzo che con la guida della madre, diventa amante, consigliere, cortigiano del Re di Scozia e Inghilterra. “Se fossi stata un uomo con la tua bellezza dominerei il mondo” basta questa frase di Mary (una magnifica Julianne Moore) al figlio George (Nicholas Galitzine sempre più convincente) per racchiudere tutto il senso di Mary & George, audace racconto di come il sess0 è potere in ogni epoca. Vediamo perché si tratta di una miniserie da non perdere.

Mary & George la trama

Mary Villeirs è un’ambiziosa donna di umili origini, che vive tra il 1500 e il 1600 in Inghilterra. Cercando di ottenere il meglio per il suo secondo figlio, decide di mandarlo a studiare in Francia per educarlo alla vita dei nobili, consapevole che in quanto secondo genito non avrebbe ereditato il titolo del suo primo marito, sposato per interesse più che per amore. Nemmeno due settimane dopo la morte del marito, Mary è già pronta a cercare un nuovo sposo che possa mantenerla e che soprattutto accetti di pagare il soggiorno francese del riluttante George. Mary sa che la bellezza del ragazzo è un’arma da sfruttare anche se inizialmente non aveva idea di come avrebbe potuto farlo.

Finché non capisce che poteva essere il grimaldello per entrare alla corte di Re Giacomo, sposato e con figli, ma con una manifesta passione per i bei ragazzi di cui ama circondarsi. Attraverso audaci intrighi e seduzioni, Mary e George si fanno strada fino al vertice della corte e diventano la famiglia più potente d’Inghilterra, non senza aver eliminato prima la concorrenza. Ma mentre George aumenta il suo potere, il suo rapporto con la madre sarà spinto al limite.

Dovrà dimostrare a se stesso che può essere definito da qualcosa di più della sua bellezza. Vorrà lasciare un segno nella storia, a prescindere dalle conseguenze.

Mary & George, la recensione

Provocante e sessualmente esplicita, Mary & George è un period drama con il gusto della soap opera contemporanea ma immerso in un contesto d’autore. Frivola senza mai essere banale, intelligente e profonda senza risultare pesante, la miniserie, prodotta da Hera Pictures per Sky, scritta da D.C. Moore (che ha lavorato ad alcuni episodi di Killing Eve) sulla base del saggio “The King’s Assassin” di Benjamin Woolley, racconta quanto il sess0 sia da sempre la chiave d’accesso al potere. La debolezza per eccellenza dell’essere umano è la carne, il desiderio, la passione che supera i limiti e rompe i freni inibitori.

Se il presente è talvolta avvolto da una parvenza di inutile perbenismo oscurantista, il passato è terreno fertile per storie provocanti e libertine, in cui un Re che giri l’Europa circondato da bei ragazzi, abbracciato al suo favorito con accanto la moglie, non è motivo di scandalo quanto un’occasione da sfruttare. Non stupiscono così le schiere di bei ragazzi che aspettano di farsi notare dal Re e accolgono adoranti il passaggio della sua carrozza. L’ambiziosa e tenace Mary Villeirs usa il sess0 e il corpo come una merce di scambio per ottenere dei benefici. Convincere il figlio a fare lo stesso non sarà semplice ma una volta che l’ingenuo George avrà scoperto i piaceri della sessualità, diventerà più complicato controllarlo anche per la madre.

Mary & George, il cast

Julianne Moore è una Mary perfetta, una donna che sopravvive grazie a segreti e sotterfugi, che sfrutta quelle poche potenzialità che ha dalla bellezza alla sagacia all’abilità tattica, per rimanere a galla in un mondo gestito per caste e fondato sul censo. Nicholas Galitzine dopo il Principe inglese di Rosso, bianco & Sangue blu, proprio come il suo George, è bravo a trasformare la bellezza in un vantaggio ma riuscendo a evitare di finire nel giro di filmetti romantici svilenti, capaci di attrarre soltanto pubblico adorante. Così dopo questa miniserie al tempo stesso popolare e d’autore, affiancherà Anne Hathaway in The Idea of You. Re Giacomo, lascivo e folle come solo i reali sanno essere, è interpretato in modo impeccabile da Tony Curran.

Julianne Moore : Mary Villiers

: Mary Villiers Nicholas Galitzine : George Villiers

: George Villiers Tony Curran : Giacomo I

: Giacomo I Laurie Davidson : Robert Carr

: Robert Carr Sean Gilder : Sir Thomas Compton

: Sir Thomas Compton Mark O’Halloran : Sir Francis Bacon

: Sir Francis Bacon Pearl Chanda : Frances Howard

: Frances Howard Trine Dyrholm : regina Anna

: regina Anna Simon Russell Beale : Sir George Villiers

: Sir George Villiers Niamh Algar : Sandie

: Sandie Adrian Rawlins : Sir Edward Coke

: Sir Edward Coke Samuel Blenkin : Carlo I

: Carlo I Amelia Gething : Frances Coke

: Frances Coke Nicola Walker: Elizabeth Hatton

Mary & George, quanti episodi sono?

La miniserie è composta da 7 episodi e arriva in Italia su Sky e in streaming su NOW (anche on demand) dal 7 aprile e fino al 28 dello stesso mese con due episodi a settimana tranne per la puntata finale. Negli Stati Uniti e in Canada è distribuita su STARZ (dove ha debuttato il 5 aprile), mentre nel Regno Unito Sky l’ha rilasciata a marzo.

Mary & George in streaming

Per vedere la miniserie in streaming è necessario l’abbonamento a NOW.

Mary & George 2 si farà?

No, Mary & George è una miniserie.

Mary & George dove è stata girata?

Londra ha ospitato diversi set della miniserie. Le riprese si sono svolte a Charterhouse un edificio in stile Tudor, un tempo usata come scuola e fondata da Thomas Sutton, oggi aperto al pubblico. Un altro set è stata la chiesa di St. Bartholomew the Great e Ham House a Richmond, altre riprese si sono svolte nel Kent, a Herfordshire, nel Surrey e allo Stirling Castle in Scozia.