Dopo il confronto a Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha fatto un gesto inaspettato nei confronti di Tina e Gianni che l’hanno criticata: cosa è successo.

Martina De Ioannon e il gesto contro Tina e Gianni: cosa è successo dopo Uomini e Donne

L’ex tronista Martina De Ioannon in questi giorni è tornata al centro della scena. La fine della sua storia con Ciro Solimeno, il corteggiatore che ha scelto, è stata alimentata da diverse polemiche, anche perché la giovane è stata avvistata insieme a Gianmarco Steri, che ha rifiutato prima di lasciare il daytime di Maria De Filippi. Ovviamente i tre non potevano non apparire in video e spiegare cosa realmente è accaduto: Martina è stata infatti duramente criticata sui social, e ha rifiutato di presenziare al primo confronto in tv. Poi ha accettato l’invito di Maria De Filippi, ma come da previsione ha subito diversi attacchi soprattutto da Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno creduto alla sua versione dei fatti.

Martina è stata accusata di non essere stata sincera con Ciro, e di non aver mai provato per lui sentimenti veri. Inoltre anche l’avvicinamento a Steri non è alimentato da uno slancio reale, ma solo motivato dalla sua voglia di apparire e di fare hype in rete. Parole dure per la giovane romana che ha cercato di difendersi, motivando le sue scelte. Ha parlato di sincerità dei suoi sentimenti e di aver preso ogni decisione seguendo il cuore. Parole che non hanno convinto il pubblico presente, gran parte di quello a casa, ma soprattutto i due opinionisti che non l’hanno risparmiata.

Nonostante il sostegno di Maria De Filippi, che ha provato a dare al comportamento di Martina una spiegazione più semplice, l’ex tronista si è trovata praticamente sola contro tutti e ha subito il colpo. Ora i riflettori su di lei e Steri potrebbero spegnersi soprattutto in rete, ma Martina a quanto pare riesce a far parlare di se. Subito dopo la fine della puntata ha fatto un gesto inaspettato contro Tina e Gianni, un gesto che ha lasciato tutti perplessi e che rivela il suo dissenso nei confronti dei due opinionisti.

Martina De Ioannon, vs Gianni e Tina: il gesto social non passa inosservato

Visti gli attacchi subiti da più parti Martina De Ioannon non poteva non rispondere in modo concreto alle dure critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno accusata di non essere sincera. La Cipollari ha anche consigliato a Steri di non crederle troppo, potrebbe essere il prossimo che abbandona da un giorno all’altro. Per questo l’ex tronista ha tolto il segui su Instagram ai due opinionisti: un gesto social rilevante che non è passato inosservato ai fans.

Un modo per Martina di manifestare il suo distacco nei confronti dei due volti di Uomini e Donne che lo scorso anno l’hanno sostenuta. La De Ioannon è stata una tronista molto amata, per alcuni sincera e diretta, ma gli ultimi eventi hanno posto un ombra sul suo modo di fare, per alcuni incoerente e poco leale.

Ciro Solimeno neo tronista: “Un modo per ripartire”

Dopo il confronto con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno è stato promosso tronista. La stessa Maria De Filippi lo ha invitato a sedere sull’ambita sedia rossa della tv e l’ex corteggiatore non poteva rifiutare: “Sono un po’ sotto shock, devo ancora realizzare cosa sta succedendo. Sono successe troppe cose, tutte insieme. Ho cercato di voltare pagina, penso che quello che mi sta capitando è uno sprint per ripartire”, ha dichiarato a Witty tv.

Ciro ha poi affermato che spera d’innamorarsi di nuovo e di trovare una persona in grado di fargli battere il cuore. Infine ha commentato quello che è successo con Martina: “Mi ha fatto crescere tanto. Sono curioso di vedermi interagire con altre persone“.