Marisa Laurito nuovo giudice di Alessandro Borghese – Celebrity Chef

Marisa Laurito sarà il nuovo giudice di Alessandro Borghese – Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese che, a partire da marzo 2024, tornerà in onda su TV8 con la terza edizione.

Marisa Laurito, che nella nuova edizione prenderà il posto di Angela Frenda, food editor de Il Corriere della Sera, affiancherà Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, che abbiamo già visto, al tavolo della giuria, nella seconda edizione del programma prodotto da Banijay Italia che è andata in onda nel 2023 in tre parti: dal 20 marzo al 20 aprile, con i primi 23 episodi, dal 12 maggio al 2 giugno, con 5 episodi inediti, e dal 2 ottobre al 14 novembre, con i restanti 32 episodi, per un totale di 60 episodi.

Le riprese sono appena iniziate negli spazi del ristorante di Alessandro Borghese a Milano, AB – Il lusso della semplicità.

Le nuove puntate, che vedranno sfidarsi coppie inedite di vip, come già anticipato, andranno in onda a marzo in prima visione, dal lunedì al venerdì, nella fascia preserale di TV8, a partire dalle ore 19:10.

In Alessandro Borghese – Celebrity Chef, come ricordiamo, due personaggi famosi si sfidano ai fornelli, nell’inedito ruolo di chef, preparando il loro migliore menù degustazione composto da tre portate, aiutati dalla brigata del ristorante di Alessandro Borghese. Il vincitore è decretato dal voto dei due giudici e da quello dei commensali e il vip che riceverà più stelle conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.

Marisa Laurito, in questo periodo, è in onda su TV8 anche con la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze, in onda in prima tv in chiaro, dopo la messa in onda su Sky Uno l’anno scorso. Il prossimo 8 febbraio e il prossimo 15 febbraio andranno in onda su TV8 le restanti due puntate del programma che vede la partecipazione di Mara Maionchi e di Sandra Milo, recentemente scomparsa.