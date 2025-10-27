Mario Tozzi: età, compagna e figli, dove vive, le lauree. Tutto sul geologo

Divulgatore scientifico, geologo, e esperto di ambiente, Mario Tozzi è oggi uno dei volti tv più apprezzati dal pubblico. Ha saputo conquistare l’attenzione dei telespettatori spiegando temi complessi, come alcuni fenomeni geologi, naturali e scientifici, in modo semplice. In tal modo ha scosso anche le coscienze nei confronti della tutela dell’ambiente e della sostenibilità. Nato a Roma nel 1956, Tozzi ha avuto un padre che ha lavorato nel controspionaggio, mentre la mamma era un’assistente sociale. Sin da piccolo si è dimostrato attento a diversi temi, e ha avuto un approccio allo studio sempre molto aperto e stimolante.

Dopo la maturità si laureato in Scienze Geologiche con il massimo dei voti, ha conseguito un dottorato in Scienze della Terra, e in seguito ha ottenuto il titolo di Primo Ricercatore presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR. Ha sempre continuato a studiare e ad informarsi e questo gli ha permesso di acquisire nozioni in diverse materie, aspetto che gli ha fatto conquistare uno spazio in tv come divulgatore scientifico. Oggi è considerato tra i primi esperti di geologia del Mediterraneo. Lavora anche in ambito universitario e collabora con diverse riviste scientifiche: ha scritto alcuni articoli di rilievo e ha posto l’attenzione mediatica sul alcuni temi scientifici.

Ma è grazie alla tv che ha conquistato una certa popolarità. Gli sono stati affidati diversi programmi che hanno ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico: da “Sapiens”a “Un solo Pianeta” e “Sapiens Doc” e più recentemente “Fuori Luogo” su Rai 1 e di vari format su La 7, come “Atlantide” e “Allarme Italia”. Tutte trasmissioni dove ha dimostrato di poter parlare di temi non facili, ma in modo comprensibile a tutti.

Mario Tozzi vita privata: compagna e figli

Personaggio in vista Mario Tozzi ha sempre cercato di mantenere un basso profilo a livello privato. Di lui si conoscono alcuni dettagli, anche se il conduttore ha sempre evitato di parlare di se e di quello che fa quando non è in tv. E’ tuttavia noto che è stato sposato ed ha un figlio di nome Mattia, bambino che lui stesso ha definito “la luce dei suoi occhi”.

Non si conosce il nome dell’attuale compagna, e ulteriori dettagli sul suo privato. Il conduttore è probabile che vive nella capitale, anche se non ci sono certezze in merito. Tozzi è la prova che la conoscenza può essere piacevole e interessante e mai noiosa se raccontata in modo semplice e diretto. Il geologo ha sempre usato un linguaggio comprensibile, che ha coinvolto il pubblico. Le sue analisi sono riferite al passato, ma sono anche attuali e contemporanee.

Mario Tozzi geologo, conduttore e anche speaker radiofonico e scrittore

Le competenze di Mario Tozzi sono davvero molte. Non è solo un divulgatore scientifico e geologo, ma anche un conduttore apprezzato. Inoltre è molto attivo anche in radio dove si è affermato come speaker radiofonico: ha condotto Green Zone su Radio 1 e ha precedentemente lavorato su Radio 2 con Tellus e da diverso tempo collabora con il WWF e il Touring Club Italiano.

Inoltre ha scritto diversi testi tra cui Manuale geologico di sopravvivenza planetaria e Gaia. Viaggio nel cuore dell’Italia: due libri che hanno avuto un successo non indifferente.