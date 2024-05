Come sempre accade, quando è in arrivo un nuovo Consiglio di amministrazione della Rai, pullulano sui media indiscrezioni che riguardano le varie direzioni di testata e di generi e relativi cambiamenti al loro vertice che potrebbero avvenire. Una delle direzioni più chiacchierate in questi discorsi è quella del Tg3. L’ex Tele Kabul di Alessandro Curzi, è sugli altari delle cronache per un possibile cambio al suo vertice. L’attuale direttore del Tg3, Mario Orfeo, secondo alcuni organi di stampa, sarebbe in uscita.

La direzione del Tg3 e le chiacchiere mediatiche in corso

La motivazione che viene usata per questo cambio risiederebbe nel fatto che il Movimento cinque stelle vorrebbe nella Rai che sta per venire alcuni ruoli più “pesanti”. Tutto ciò in considerazione del fatto che i nuovi vertici avrebbero bisogno del contributo del movimento guidato da Giuseppe Conte per far funzionare a dovere la macchina della tv pubblica. Il discorso potrebbe pure filare se non inciampasse su di un fatto incontrovertibile, quello che riguarda la professionalità di chi guida una direzione. Un fatto su cui gli attuali vertici intendono tenere conto.

La carriera in Rai di Mario Orfeo

Se c’è in Rai un professionista che ha saputo guidare le testate giornalistiche della televisione pubblica in maniera trasversale con ottimi risultati, quello è proprio Mario Orfeo. Infatti Orfeo ha diretto tutte e tre le testate giornalistiche della Rai. Prima il Tg2, poi il Tg1 ed ora il Tg3. Tutto ciò non può essere un caso. In mezzo l’incarico come direttore generale e la direzione della neo nata struttura approfondimenti. Un incarico questo poi fatto interrompere, probabilmente in modo troppo affrettato, dall’allora amministratore delegato Carlo Fuortes.

Mario Orfeo resta direttore del Tg3

Inutile quindi, se di merito dobbiamo ragionare, qualsiasi cambio alla direzione del Tg3. Dunque anche con il nuovo Cda della Rai Mario Orfeo conserverà la direzione del telegiornale della terza rete. Per altro non è previsto alcun scossone rispetto alle varie direzioni giornalistiche e non della Rai anche con il nuovo Consiglio. Conferme in arrivo anche per Gianmarco Chiocci alla direzione del Tg1 e di Antonio Preziosi alla guida del Tg2. L’unica novità in arrivo, come già vi abbiamo dato conto e che sarà probabilmente già discussa nella prima seduta dal nuovo Cda della tv pubblica, sarà quella relativa alla nuova figura del direttore del coordinamento editoriale.

Conferme anche per Chiocci al Tg1 e Preziosi al Tg2

Quella figura cioè che sarà subito sotto l’amministratore delegato e sopra ai direttori di generi. Questi ultimi che resteranno gli stessi in carica adesso, salvo movimenti dovuti ad un eventuale designazione di uno di essi alla carica di direttore coordinamento editoriale di cui sopra. Nel qual caso ci sarà un piccolo rimpasto, in attesa di una semplificazione delle direzioni di genere, che porterà a dei loro accorpamenti.