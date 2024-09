Età, lavoro, Instagram, studi, marito, vita privata, curiosità, passioni di Marilena Tarable, mercante di Cash or Trash – Chi offre di più?

Marilena Tarable: chi è la mercante di Cash or Trash – Chi offre di più?

Una nuova mercante ha arricchito il cast di mercanti della nuova stagione di ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’, in onda, dal lunedì al venerdì, in preserale, su Nove con la conduzione di Paolo Conticini. Oltre ai veterani Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio e Stefano D’Onghia, Federico Bellucci, una nuova protagonista si è seduta dietro al bancone delle aste. Si tratta di Marilena Tarable.

Nel nuovo ciclo di episodi, alcuni dei quali tematici, sono stati battuti all’asta un prezioso bricco ottocentesco per produrre il Seltz, dei bizzarri calici ricavati da bossoli di cannone, materiali didattici, collezioni musicali, paramenti sacri, cimeli orientali, modellini e molto altro, in un viaggio epocale che va dal Medioevo agli Anni ’90, inclusi alcuni pezzi d’arte di grande valore.

Ma l’ultima parola spetta sempre al venditore, che potrà decidere se accettare e vendere il suo oggetto o rifiutare il prezzo offerto dai mercanti e tornare a casa.

Conosciamo meglio Marilena Tarable:

Chi è Marilena Tarable di Cash or Trash? Età, lavoro, Instagram

Non conosciamo l’età della mercante. Sappiamo, sfogliando il suo profilo Facebook, che vive a Bra ma è originaria di Torino.

“Grazie alla redazione ed ai miei colleghi per l’opportunità di partecipare a Cash or Trash , grazie a chi segue questa trasmissione unica, che parla di noi mercanti, del nostro lavoro e di voi collezionisti, studiosi o semplici appassionati

Grazie a tutti!”

E’ titolare di Alkymia, un’azienda che si occupa di arredi e design del ‘900.

Sul sito ufficiale si legge: “L’azienda nasce nel 1995 con un attento sguardo al mercato dell’antiquariato, dopo anni di esperienza all’estero, si decide di approfondire la conoscenza delle arti e arredi del 900.

Nasce così un progetto in continua crescita alla ricerca di pezzi di design originali dagli anni ‘50 ai giorni nostri, oggetti esclusivi che identificano un’epoca, selezionati con gusto e creatività. Numerose le nostre partecipazioni a mostre e fiere del settore, così come le collaborazioni a progetti di architettura e design e d’interni”.

Ha un profilo Instagram @alkimya che, ad oggi, conta oltre 2300 followers.