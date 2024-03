Federico Bellucci: chi è il mercante di Cash or Trash – Chi offre di più?

Un nuovo mercante ha arricchito il cast di mercanti della quinta stagione di ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’, in onda, dal lunedì al venerdì, in preserale, su Nove con la conduzione di Paolo Conticini. Oltre ai veterani Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio e Stefano D’Onghia, un nuovo protagonista si è seduto dietro al bancone delle aste. Si tratta di Federico Bellucci.

Conosciamolo meglio:

Chi è Federico Bellucci di Cash or Trash – Chi offre di più? Età, lavoro, Instagram

“Fede” Bellucci, milanese di nascita. Mercante un po’ per caso e un po’ per passione. In tenera età scopre il fascino delle cantine e dei mobili abbandonati su cui applica un prezioso lavoro di restauro. Passione che rapidamente si trasforma in amore per “le cose colorate”: mobili, lampade, sedie, poltrone… tutto all’insegna del “moderno” compreso tra gli anni ’50 e gli ’80. Nel giro di pochi anni il suo Magazzino 76 diventa un vero punto di riferimento nel panorama milanese.

Si legge sul sito ufficiale: “Magazzino76 è uno spazio espositivo in continua evoluzione, in cui puoi trovare arredi di antiquariato, modernariato e design italiano e internazionale oltre a pezzi unici da collezione.

Magazzino76 nasce nel cuore di via Padova a Milano da un team di appassionati e professionisti che lavora ogni giorno alla ricerca di mobili, oggetti e complementi d’arredo.

Tutti gli arredi esposti sono restaurati da Spaziostudio78, il nostro laboratorio di falegnameria e restauro”

Non abbiamo, al momento, altre informazioni sulla sua vita privata. Se è fidanzato, sposato, single e se ha figli. E nemmeno conosciamo la sua età.

Ha un profilo Instagram @bellucci_federico, ad oggi, conta 710 followers.

Finalmente sono online le puntate di #cashortrash su @nove e Federico è il nuovo mercante!

Ne vedrete delle belle, sia in televisione sia in negozio

#magazzino76 #milano #tv #nove #design #vintage #vintagedesignfurniture #cashortrash