Stefano D’Onghia a Tvblog: “A Cash Or Trash sono un mercante passionale” (video)

Durante una pausa dalle registrazioni, abbiamo incontrato Stefano D’Onghia, uno dei mercanti di ‘Cash or Trash’, il format prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, in onda, con la quarta stagione, da lunedì 15 maggio 2023, a partire dalle 19:30, su Nove e in anteprima da oggi su Discovery+.

Che stagione è stata?

“Sono molto orgoglioso perché ho cambiato qualche atteggiamento (ve lo dico in anteprima) che mi ha fatto acquisire oggetti molto particolari, molto importanti. Rimarrete stupiti”.

Come ti definisci come mercante?

“Sono un mercante passionale, amorevole, dolce. Ahimè… che sono delle qualità che non andrebbero proprio in linea con un mercante. Io nasco prima come collezionista e, poi, come mercante. Questo connubio è abbastanza vincente. Però, a volte, non lo è. Lo sapete che un mercante deve essere agguerrito, forte nelle trattative per riuscire a vendere o acquistare gli oggetti”.

Ammetto di essere un fan della trasmissione. Secondo te, è importante conoscere la psicologia del venditore per riuscire ad acquistare l’oggetto che propone?

“Questa è una dote naturale che nessuno ti regala. O ce l’hai o non ce l’hai. Io penso di averla ma non in grandi dosi. A volte, ammetto di far un po’ fatica a capire quanto il cliente sia davvero interessato all’oggetto, sono sincero. Entra in gioco, magari, il mio modo di fare che snellisce ed unge i meccanismi della trattativa. Non sono il top. Roberta (Tagliavini, ndb), secondo me, in questo, è la maestra.

Quindi, come riesci a vincere la concorrenza degli altri mercanti?

“Improvvisando. Sono un maestro in questo”.

Mi interessava sapere, invece, cosa ti ha spinto ad accettare di prendere parte a questa esperienza televisiva restando, comunque, nel tuo ambito…:

“Indubbiamente la passione. Quando io parlo di alcuni oggetti, senza essere ora troppo emotivo e aulico, veramente devo trattenere le lacrime. Pensare di poterlo spiegare qui, a tutti voi, per me è davvero un regalo, il regalo più grande che mi ha fatto questa esperienza”.

C’è un oggetto da cui non ti separeresti mai?

“Sicuramente sì, ne ho un paio. Un vaso, un orologio ed anche un quadro….”

Dal modo in cui ne parli, credo che sia per un valore esclusivamente affettivo…

“Assolutamente affettivo. Il valore economico è solamente una bella gratificazione ma poco importa. Non è la leva che ti fa vendere o ti fa scegliere o meno di vendere un oggetto”.

Stefano D’Onghia di Cash or Trash, chi è?

“Il Dongi” per gli amici, è un tipo esuberante, appassionato, capace di trattare all’infinito se interessato ad un oggetto. Perito presso il tribunale di Verona, possiede un second hand shop e si definisce un “cacciatore di tesori”.