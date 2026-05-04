Marianna Aprile si è sposata: la foto delle nozze su Instagram

Marianna Aprile si è sposata nel giorno del suo 50° compleanno: la giornalista di “In Onda” ha condiviso la prima foto delle nozze su Instagram.

Un fine settimana di grandi emozioni e sorprese ha segnato la vita di Marianna Aprile. La nota giornalista e co-conduttrice della trasmissione In Onda su La7 ha pronunciato il fatidico sì, condividendo poi la prima, emozionante immagine del giorno più bello sul suo profilo Instagram.

Lo scatto, corredato dalla didascalia “Cose che succedono”, ha immediatamente fatto il pieno di like e interazioni, ha suscitato l’affetto di colleghi, amici e telespettatori.

Un doppio festeggiamento nel segno dell’ironia

Le nozze, celebrate sabato 2 maggio 2026, hanno coinciso con un traguardo personale importantissimo per la giornalista, che ha spento le cinquanta candeline. Una scelta tutt’altro che casuale, raccontata con la consueta ironia che la contraddistingue. L’obiettivo dichiarato era infatti quello di poter dissimulare il compleanno proprio allo scoccare della mezzanotte, trasformando la festa di compleanno in un’occasione ancora più speciale.

Accanto a lei, nell’immagine, il marito Cristiano, editor di professione, con cui la Aprile condivide un solido legame da ormai due anni. Dopo aver vissuto per molto tempo con fierezza la propria indipendenza, la giornalista ha trovato in lui quel porto sicuro che ha saputo conquistare un posto di primo piano nella sua vita.

Una cerimonia intima e fuori dagli schemi

La cerimonia si è svolta nel segno della riservatezza e della sobrietà, lontana dai clamori mediatici e dall’estetica patinata che non ha mai attratto particolarmente la conduttrice. A unire i due sposi è stato un volto noto del giornalismo e grande amico della coppia, Alessio Viola di Sky TG24, che ha officiato il rito. Il look scelto dalla giornalista per l’occasione ha riflettuto appieno il suo stile elegante ma informale.