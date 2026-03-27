Mariana D’Amico: età, marito e figli, studi, dove vive. Tutto sulla protagonista di Casa a Prima Vista

Mariana D’Amico, agente immobiliare e volto di Casa a Prima Vista, è una delle professioniste più apprezzate del settore. La carriera e la vita privata dell’agente immobiliare.

Mariana D’Amico è un volto ormai familiare al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Casa a Prima Vista, il celebre programma di Real Time.

Agente immobiliare di successo, imprenditrice e madre, la sua carriera si distingue per determinazione, professionalità e un incredibile spirito di adattamento. Ma chi è veramente Mariana D’Amico, al di là della sua immagine pubblica?

La carriera e la vita privata, la sfida di Casa a Prima Vista

Mariana D’Amico è nel settore immobiliare da quando aveva solo 16 anni. La sua carriera è iniziata come un sogno, ma con una chiara visione: valorizzare ogni immobile e trasformare ogni investimento in una possibilità. La sua agenzia, con sede a Milano, ha guadagnato un’importante reputazione sia a livello locale che nazionale, riuscendo a vendere e gestire numerosi immobili di valore.

L’esperienza accumulata ha portato Mariana a diventare una vera autorità nel settore, con oltre 400 immobili venduti con successo.

Tra i traguardi professionali più significativi, spicca la vendita di un attico a Milano, in zona San Siro, che ha raggiunto i 3,8 milioni di euro, la cifra più alta mai raggiunta da Mariana nella sua carriera.

Il grande pubblico l’ ha conosciuta grazie a Casa a Prima Vista, dove, accanto ai colleghi Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Il programma, che sfida gli agenti immobiliari a trovare la casa perfetta per i clienti, ha visto Mariana grande protagonista. Pur essendo una figura pubblica, ha sempre cercato di mantenere una certa discrezione sulla sua vita privata.

Su Instagram, dove conta 90mila follower, ha scelto di non condividere immagini della sua famiglia, preferendo riservatezza riguardo la sua vita personale.

Tuttavia, sappiamo che Mariana è legata sentimentalmente a Samy Beraha da oltre 10 anni e che ha due figli, Raul e Elia. Nonostante la sua riservatezza, sono numerosi gli scatti di famiglia che appaiono sui social del suo compagno, che mostrano momenti di vita quotidiana e festeggiamenti.

Oltre al suo impegno televisivo, Mariana è stata anche autrice di libri didattici e ha avuto un ruolo di formatrice nel mondo della musica e degli investimenti immobiliari.