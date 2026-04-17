Maria Vera Ratti: età, laurea, fidanzato, profilo Instagram, dove vive. Tutto sull’attrice di Notaio In Sorrento

Chi è Maria Vera Ratti? Dal successo con Lino Guanciale al nuovo amore per Edoardo: l’attrice si confessa tra passioni segrete, la sfida della nuova serie Rodeo Drive e il suo legame speciale con la Sicilia. Tutto sulla nuova stella della TV.

Se il grande pubblico ha imparato ad amarla nei panni di Enrica Colombo, la dolce e riservata dirimpettaia che faceva battere il cuore al Commissario Ricciardi, oggi quell’immagine di fanciulla d’altri tempi lascia spazio a una maturità scenica dirompente.

La chimica con Lino Guanciale era stata il suo trampolino, un gioco di sguardi e silenzi che l’aveva resa, quasi senza accorgersene, un’icona di eleganza e verità.

Ma Maria Vera Ratti non è tipo da restare intrappolata in un unico cliché. La sua ascesa ha il passo deciso di chi sa aspettare il ruolo della svolta, quello capace di trasformare una co-protagonista in una prima donna assoluta.

Un passaggio che si è compiuto ufficialmente sotto il sole della Costiera, tra profumo di limoni e segreti notarili.

Roberta Valente, Notaio in Sorrento sfida le convenzioni

Dallo scorso 12 aprile, Rai 1 ha una nuova eroina, e non è esattamente “conciliante”. In Rodeo Drive (regia di Vincenzo Pirozzi), la Ratti interpreta Roberta Valente, una giovane notaia sorrentina che ha fatto della rigidità la sua corazza.

Segnata da un trauma infantile che le ha tolto i genitori a soli cinque anni, Roberta è l’incarnazione del controllo assoluto: metodica, inflessibile, quasi respingente.

Al fianco di un cast solido che schiera Alessio Lapice e Sebastiano Somma, l’attrice affronta la sfida più difficile: rendere umana una donna spigolosa.

Sorrento non è solo lo sfondo da cartolina di questa metamorfosi, ma l’elemento che, insieme al mare, scioglie le catene di un personaggio governato dall’ansia.

Per Maria Vera Ratti è il salto definitivo, la prova del nove vinta portando sulle spalle otto episodi in cui la sua “infelicità” metodica diventa il motore di un racconto che parla, finalmente, di rinascita.

Oltre il camice e la cinepresa: il mondo segreto di Maria Vera

Una laurea in Scienze Politiche, 31 anni compiuti, nonostante il successo, la Ratti conserva quella riservatezza tipica delle grandi interpreti.

Ma dietro i suoi 175 centimetri di eleganza e un profilo Instagram da quasi 40mila follower, si nasconde una personalità poliedrica e cosmopolita. Parla fluentemente quattro lingue, russo compreso, e coltiva passioni che spaziano dallo sci agonistico alla poesia, passando per la fotografia e la pittura.

Sempre attentissima a proteggere la sua sfera intima, l’attrice ha recentemente regalato ai fan un piccolo sprazzo di luce sulla sua vita sentimentale.

Il fortunato è Edoardo, anche lui attivo nel mondo del cinema, con cui Maria Vera sta vivendo un capitolo di rara felicità. “Per la prima volta mi sono veramente innamorata”, ha confessato, sottolineando però quanto la sua indipendenza resti un valore non negoziabile.

Una donna elastica nella vita, ma rigorosa nel lavoro, capace di godersi la solitudine quanto il fragore di un set di successo.