Maria Teresa Ruta: “La coppia Pierpaolo e Giulia? Non so dire se reggerà anche fuori” E su Zenga – Rosalinda…

Maria Teresa Ruta, ultima eliminata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, ha rilasciato una lunga intervista al magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, commentando, per la prima volta, le coppie nate nella casa di Cinecittà.

La conduttrice è piuttosto dubbiosa sui neo fidanzati Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, conosciuti dal popolo di Twitter come i #prelemi (contrapposti ai fan dei #gregorelli), ad oggi, innamoratissima, ma pronta a confermare al mondo intero la purezza del loro sentimento:

“Ehhhhh. Una coppia vera? Ho visto nascere tra di loro un sentimento che partiva dai sorrisi ma non so dire se reggerà anche fuori. Dentro può essere vera ma fuori non so perché Giulia è tanta roba”.

L’ex gieffina, invece, è felice che Rosalinda Cannavò abbia deciso di voltare pagina dal punto di vista sentimentale lasciandosi avvolgere dai baci e abbracci di Andrea Zenga dopo un lungo e serrato corteggiamento:

“Starebbero benissimo. Rosalinda poi sta mettendo in discussione il suo rapporto con il danzato Giuliano e la capisco. da come mi ha raccontato sono tornati insieme la scorsa estate dopo che lui l’aveva lasciata dicendole, dopo nove anni insieme: “Non ti amo più, siamo come fratello e sorella” e quella è una ferita per le donne che non

cicatrizza. Rosalinda infatti prima di tornare con lui si era messaggiata con altri, forse anche Mario Ermito e poi lei e Giuliano si sono ritrovati. Poi Zenga le piace, è il suo tipo. E’ il suo tipo fisicamente ed è più riservato di lei che è riservatissima”.