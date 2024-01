Unomattina, la gaffe di Maria Soave: “Candida Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone”

La gaffe di Maria Soave a Unomattina: scambia la giornalista del Corriere Candida Morvillo per Francesca Morvillo moglie di Giovanni Falcone

Nel corso della puntata odierna di Unomattina, Maria Soave si è resa protagonista di una gaffe. La giornalista del Tg1, ospite in studio insieme a Marco Frittella, è scivolata su un lapsus imbarazzante. L’episodio è avvenuto mentre si parlava del 70esimo compleanno della televisione italiana (stasera lo show celebrativo con Carlo Conti) e di come questa abbia raccontato pagine cruciali della storia del nostro Paese.

Interpellata dalla padrona di casa Daniela Ferolla, che conduce lo storico contenitore di Rai1 con Massimiliano Ossini, la Soave ha fatto riferimento all’uccisione di Giovanni Falcone scambiando la moglie del giudice antimafia Francesca Morvillo con Candida Morvillo, giornalista del Corriere della Sera:

La morte del giudice Falcone, la morta di sua moglie Candida Morvillo, ma anche degli uomini della sua scorta.

Il precedente di Bruno Vespa

Uno scivolone, passato inosservato (o, quantomeno, ignorato dai presenti) che qualche mese fa aveva riguardato anche Bruno Vespa. A Cinque Minuti su Rai1 l’anchorman commisse lo stesso errore, citando Candida Morvillo, invece che Francesca Morvillo.

Chi è Maria Soave

Conduttrice Tg1 e caposervizio redazione Interni, Maria Soave è nata a Potenza, in Basilicata il 18 agosto 1976. Laureata in Lettere Classiche presso l’Università a Perugia, dal 2003 è giornalista professionista. Nel corso degli anni ha collaborato con il Messaggero e il Sole 24 ore, mentre nel 2004 ha iniziato a lavorare per il Tg3. Poi il passaggio al Tg1. Nel 2022 ha affiancato Massimiliano Ossini alla conduzione di Unomattina Estate