Ci augurava “Felice sera” in apertura dei suoi annunci, ci salutava con un “Felice notte“. Maria Rita Viaggi, storica signorina buonasera della Rai è morta oggi all’età di 69 anni per un malore. Abitava a Grosseto con suo marito. Sulla dinamica della sua morte, secondo quanto riferito dall’ANSA, non appena sentita male è stato chiamato il 118, ma i tentativi di rianimarla purtroppo sono stati vani.

Nata nel 1954, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 novembre. Ci lascia uno dei volti più rappresentativi del periodo d’oro delle signorine buonasera. In servizio dai primi anni ’80 e fino al 2003, ha portato i telespettatori lungo i palinsesti delle tre reti Rai con garbo e stile.

Fra le curiosità che appartengono proprio al suo periodo da signorina buonasera nel Servizio Pubblico, il fatto che gli ultimi annunci nell’ultimo giorno del novecento (tra cui il messaggio a reti unificate dell’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e la diretta della maratona ‘Millennium‘ su tutte e tre le reti Rai) spettarono proprio a lei.

Inoltre, Maria Rita Viaggi è stata una delle conduttrici delle previsioni del tempo sia nazionali (nel tradizionale appuntamento giornaliero di Che tempo fa) e regionali come speaker al termine delle edizioni dei notiziari su Rai 3.

Nella sua vita professionale è stata anche capo ufficio stampa della Warner Brothers Disco. Esperta di teologia e di storia delle religioni, fu lei ad aprire la diretta del tradizionale omaggio di Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di Piazza di Spagna, a Roma l’8 dicembre 2002 con un suo brano dal titolo La pupilla di Dio.

Maria Rita Viaggi (1954 – 2024) Rai 1, 24 dicembre 1999

Registrazione VHS d'archivio personale. pic.twitter.com/ucQUEfdMKy — LALLERO (@see_lallero) July 3, 2024

Tra i primi commenti alla scomparsa di Maria Rita Viaggi c’è quello della sua collega Ilaria Moscato che su Instagram (QUI per vedere) ha postato una foto seguita da “Ciao Maria Rita” e della giornalista e conduttrice del Tg2 Manuela Moreno che ha commentato con un cuore.