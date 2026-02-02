Maria Rita Parsi, morta a 78 anni: cause decesso, le ultime apparizioni in TV, chi era la psicoterapeuta

Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e figura di riferimento nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è scomparsa oggi all’età di 78 anni. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Parsi ha dedicato l’intera vita professionale alla protezione dei più piccoli, diventando una voce autorevole nel panorama italiano e internazionale della psicologia dell’infanzia. Durante la sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui la partecipazione all’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, la componente del Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo.

E il ruolo di presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, organizzazione da lei fondata per promuovere la cultura dell’infanzia e contrastare abusi e maltrattamenti. Oltre alla sua attività clinica e istituzionale, Maria Rita Parsi è stata un volto noto della televisione, dove ha spesso partecipato come esperta negli approfondimenti sul benessere psichico dei bambini e degli adolescenti. Ha inoltre promosso metodologie innovative come la psico-animazione, ideata per sostenere lo sviluppo del potenziale umano in ambito psicologico, pedagogico e terapeutico.

Parsi è stata anche autrice affermata, al suo attivo più di cento pubblicazioni scientifiche e divulgative, e una collaboratrice di varie testate giornalistiche nazionali. Il suo obiettivo principale è sempre stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni e i diritti dei bambini. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della psicologia italiana e per chiunque si sia battuto per la tutela dei diritti dei minori.

Maria Rita Parsi, le cause del decesso

Secondo alcune fonti di stampa aggiornate, non è stata resa nota una causa ufficiale del decesso di Maria Rita Parsi. Tuttavia, alcuni articoli riportano che la psicologa sarebbe morta a Roma a causa di un malore improvviso, senza segnalare malattie pregresse o altre condizioni specifiche.

Per il momento non sono stati pubblicati dettagli ufficiali sulle cause mediche precise, ma si attendono aggiornamenti da parte dello staff e della famiglia della nota psicoterapeuta. La notizia ha sorpreso gli addetti ai lavori e il pubblico che le ha sempre manifestato profondo affetto e rispetto.

Maria Rita Parsi: l’eredità della psicologa simbolo della tutela dell’infanzia

La scomparsa di Maria Rita Parsi ha suscitato una profonda commozione tra istituzioni, colleghi e operatori del settore dell’infanzia. Con la sua morte si chiude il capitolo di una vita dedicata a trasformare l’impegno civile in azioni concrete, influenzando politiche per l’infanzia, percorsi di formazione professionale e campagne di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti.

L’eredità professionale di Parsi sarà un monito per educatori, psicologi, famiglie e istituzioni, ricordando a tutti l’importanza di tutelare i più piccoli e dare voce alle nuove generazioni. La sua vita e il suo lavoro rimangono un punto di riferimento imprescindibile per chi opera nel campo della psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza.