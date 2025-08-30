Maria Giovanna Elmi: età, cosa fa oggi e com’è, dove vive. Tutto sulla presentatrice

Maria Giovanna Elmi, nata a Roma il 25 agosto 1940, è stata una delle figure più iconiche della televisione italiana, con una carriera che abbraccia oltre vent’anni in Rai tra annunci televisivi, conduzioni di programmi, musica e cinema. Cosa fa oggi la Fatina?

Dopo aver completato gli studi classici e frequentato per quattro anni la facoltà di lettere moderne all’Università di Roma, Maria Giovanna fece il suo ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando a un concorso indetto dalla rivista Grazia, classificandosi prima e iniziando così una carriera come fotomodella e testimonial pubblicitaria. Nel 1967 recitò in una piccola parte nel film Quando dico che ti amo, segnando i primi passi nel cinema.

Il vero trampolino di lancio arrivò nel 1968, quando iniziò a lavorare come annunciatrice supplente per la Rai, diventando poi membro stabile della sede di Roma nel 1974. Dal 1970 è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Il grande pubblico la ricorda soprattutto per il ruolo di fata Azzurrina nella trasmissione per bambini Il dirigibile, in cui affiancava il cantante Mal. Il personaggio le valse il soprannome di “fatina”, che l’accompagnò per molti anni. In quegli stessi anni intraprese anche la carriera musicale, pubblicando dischi di musica per bambini con la casa discografica Pull.

Grazie alla sua popolarità, Maria Giovanna Elmi condusse due edizioni del Festival di Sanremo (1977 e 1978), affiancando Mike Bongiorno e successivamente Vittorio Salvetti, Beppe Grillo e Stefania Casini. Nel 1978 condusse anche il programma Guida al colore e fu protagonista di un episodio clamoroso in diretta sulla Terza Rete nel dicembre dello stesso anno.

Cosa fa oggi Maria Giovanna Elmi?

Tra gli anni ’80 e ’90 continuò a essere un volto noto della Rai, conducendo rubriche come Almanacco del giorno dopo e il quiz calcistico Il sistemone accanto a Paolo Valenti. Parallelamente recitò in film, tra cui Il Bi e il Ba di Maurizio Nichetti, interpretando sé stessa. Dal 1986 al 1993 fu anche conduttrice di Sereno variabile insieme a Osvaldo Bevilacqua e, nel 1990, curò il programma Ghibli su Rai 2, di cui era anche coautrice.

La metà degli anni ’90 segnò una battuta d’arresto: Elmi intentò causa alla Rai per mancata proposta di conduzione, nonostante un contratto in esclusiva. Nel 1997 alcune sue canzoni furono raccolte nell’album Barbi, ispirato alla celebre bambola e al suo aspetto.

Nel nuovo millennio Maria Giovanna Elmi tornò alla ribalta partecipando al reality L’isola dei famosi nel 2005, classificandosi terza. Successivamente condusse Occhio alla spesa e fu ospite di trasmissioni come La vita in diretta, Pomeriggio sul 2 e Techetechete’. Più recentemente, nella stagione televisiva 2022-2023, ha curato una rubrica settimanale all’interno di BellaMa’ su Rai 2.

Maria Giovanna Elmi ha avuto due matrimoni: il primo con Ernesto Hofmann (1970-1978) e il secondo con l’imprenditore friulano Gabriele Massarutto, dal 1993. È zia dell’attrice-bambina Nicoletta Elmi, nota per i thriller e horror italiani degli anni ’70, tra cui Profondo rosso.

Recentemente, in una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di essere felice del fatto che ancora la chiamino “Fatina”. E, soprattutto, non esclude il ritorno il televisione, magari come ballerina in Ballando con le stelle.