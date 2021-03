Maria De Filippi: “Sanremo 2021 difficile per Amadeus, Fiorello, la Rai. Meno male che c’è stato” (video)

Maria De Filippi, stasera, sabato 27 marzo 2021, ha accolto, ad ‘Amici 20’, Irama alla sua prima apparizione tv, dopo la fine della quarantena. Il cantautore, infatti, nelle scorse settimane, ha dovuto rinunciare a salire sul palco dell’Ariston durante la settantunesima edizione del ‘Festival di Sanremo’ perché un suo collaboratore è risultato positivo al Covid-19.

Dopo aver cantato il brano sanremese, l’interprete, trionfatore della diciassettesima stagione del talent show di Canale 5 (e lo scorso anno, in pieno lockdown, vincitore di ‘Amici Speciali’) ha ricevuto dalle mani della presentatrice il disco d’oro per ‘La genesi del tuo colore’, che questa settimana, occupa il gradino numero 5 della classifica Fimi, tra i singoli più venduti nella settimana tra il 19 ed il 25 marzo 2021 (Qui, il video).

Irama: “Sempre bello tornare. Vi sto guardando. E’ bellissimo. E’ cambiato tutto, è diverso ma sempre bello. C’è sempre tanto colore e tanta musica”.

De Filippi: “Filippo, la canzone è bellissima, davvero. Lo sai, ci sentivamo. Mi è dispiaciuta come è andata. L’importante è esserci stati comunque”.

Irama: “L’importante è la musica e spero che abbia parlato per me”.

De Filippi: “E’ stato un Festival difficile per chi lo conduceva, per la Rai, per tutti. Meno male che c’è stato, è stato una bella cosa per tutti”.

Irama: “E’ stato un momento di serenità, di arte, di condivisione, di musica, per i teatri. E’ stato un bel segnale”.

Maria De Filippi: “Complimenti ad Amadeus e Fiorello che ci hanno creduto. Complimenti a te davvero per questo disco d’oro”.