Maria De Filippi paparazzata in Calabria: il costume bianco a balconcino e le foto del relax

Maria De Filippi è attualmente impegnata dietro le quinte delle registrazioni della nuova edizione di Temptation Island. La regina della tv non appare in video, ma è presente e segue ogni fase del reality, che ha debuttato lo scorso 3 Luglio. Sin da subito il format si è rivelato vincente e la prima puntata ha sbancato negli ascolti: la conduttrice ha, ancora una volta, emozionato i telespettatori. Del resto Maria De Filippi è la regina dei format dedicati ai sentimenti: da Uomini e Donne a C’è Posta per te, e in alcune occasioni anche Amici, la conduttrice ama far parlare il cuore della gente comune e il pubblico apprezza le sue scelte.

Lavoratrice rigorosa, e secondo alcuni suoi collaboratori esigente e severa, Maria De Filippi non si concede molte vacanze. Nei giorni scorsi è stata paparazzata al mare, in una delle spiagge più belle della Calabria, dove si sta girando Temptation Island. Il reality infatti dopo aver soggiornato per diverse edizioni in Sardegna quest’anno ha cambiato location. E’ stato scelto uno dei resort più prestigiosi della regione, dotato di ogni comfort.

Queen Mary gode della stima di Pier Silvio Berlusconi che le lascia carta bianca. Tutti i format co-prodotti da La Fascino sono stati infatti confermati nei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv. Del resto Maria porta nella casa del Biscione diversi introiti pubblicitari, grazie agli alti ascolti conquistati dai suoi programmi. Il successo di Temptation conferma che i reality, se ben congeniati e seguiti, non sono finiti, anche se molti addetti ai lavori e esperti tv non si spiegano il successo del format. Tra una ripresa e l’altra Maria si è concessa qualche ora al mare con alcuni suoi collaboratori.

Maria De Filippi, forma fisica al top: con l’intero bianco è bellissima

La 63enne è stata avvistata a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, mentre prendeva il sole. Maria ha scelto di indossare un bellissimo costume intero bianco a balconcino che rende omaggio alla sua forma fisica perfetta. Del resto è risaputo che la conduttrice ama mangiare sano e si dedica quotidianamente allo sport. Le vacanze della De Filippi non sono canoniche, piuttosto la giornata in spiaggia è occasionale e rubata alla pausa registrazione.

Lo scatto ha conquistato la copertina di Gente e mostra una Maria De Filippi diversa da come il pubblico è abituata a vederla, più rilassata e dedita a godersi qualche ora di relax. Il che rivela la sua semplicità caratteriale. Oltre che con Temptation, la De Filippi è impegnata anche con le registrazioni di Tu si que vales, format che andrà in onda in autunno. Il talent ha accolto nella giura Paolo Bonolis che ha preso il posto di Gerry Scotti. Sono inoltre in corso i provini per formare la nuova classe di Amici, che come da copione debutterà a Settembre nella puntata della domenica pomeriggio e nei daytime.

“Lavorare con Maria è faticoso, ma…”, le parole di Raffaella Mennoia braccio destro della conduttrice

Intervista da Il Corriere della sera Raffaella Mennoia. storica collaboratrice di Maria De Filippi, ha parlato del rapporto privato e professionale che ha con la conduttrice. La Mennoia ha debuttato nel mondo di Amici nel 1996, fu notata per un commento e in seguito fu coinvolta nel dietro le quinte del programma, che all’epoca non era ancora talent.

E’ stata anche postina di C’è posta per te e poi si è dedicata alla selezione dei casting, attività che le piace particolarmente. Raffaella ha ammesso che lavorare con Maria è decisamente impegnativo, ma condividono gli stessi obiettivi: “Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano.”