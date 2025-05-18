Maria De Filippi fa mea culpa con Francesco: “Errore nostro non averlo preso prima ai casting”

Maria De Filippi ha fatto un passo indietro e ha detto di aver fatto uno sbaglio con l’allievo Francesco. “Un errore non averlo preso ai casting“, ha infatti svelato la conduttrice dopo l’esibizione del ballerino. L’allievo si sarebbe infatti presentato ai provini per ben 4 volte, ma gli insegnanti di Amici non si sarebbero accorti del suo talento e lo avrebbero mandato in più occasioni a casa.

Maria De Filippi e l’errore con Francesco

Dopo la performance di Francesco – primo eliminato della finale di Amici – anche a lui è toccato rispondere alle domande dei giornalisti presenti in studio. In quella occasione, Maria De Filippi ha confessato che il ragazzo si era presentato diverse volte ai casting del talent prima della sua effettiva partecipazione al programma. In tutte le occasioni, non si sono però accorti del suo talento e hanno preferito scartarlo. La stessa presentatrice ha fatto mea culpa e ha svelato di aver fatto questo grande errore, scusandosi con l’allievo per non aver visto prima le grandi potenzialità che ci sono sempre state in lui.

Poco tempo dopo, lui stesso è stato il primo eliminato della finale, ma ha comunque ottenuto delle grandi opportunità. “Ce lo eravamo detti che probabilmente non sarebbe passato alla fase successiva, anche per il fatto di essere entrato più tardi rispetto agli altri”, ha commentato la Padrona di casa. A lui è andata l’offerta di un contratto a Barcellona e un altro a Roma, alle terme di Caracalla, da firmare con il Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato. “Ringrazio tutti, dalla giuria ai professori, la maestra Celentano, Elena D’Amario che mi ha supportato dal primo momento” – ha detto il ballerino – “e con cui spero di poter ballare di nuovo presto. E a Maria, ogni prova generale sei qui, ci metti tutto quello che hai“.

La proposta di Maria

La conduttrice ha infine concluso con un regalo bellissimo per Francesco. “Fai tutti i giri che vuoi e, per correggere un nostro errore, quando vuoi tornare qui a ballare con noi lo fai“, ha detto lei.