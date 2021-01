Lei è una habitué, ma tutte le volte che ci va lascia il segno, in televisione e anche nel mondo del web di cui è certamente uno degli elementi più forti. Quando infatti si parla di lei, ecco che i contatti aumentano esponenzialmente sui social network, con le interazioni che si moltiplicano con grande velocità. Il riferimento è a Maria De Filippi che quando si veste del logo Rai in alto a sinistra fa sempre notizia. Per entrare nello specifico vi possiamo anticipare che la regina di Canale 5 torna dall’amico Fabio Fazio, la prima volta da quando lui ed il suo programma sono tornati a casa, ovvero a Rai3, per la prima puntata dell’anno di Che tempo che fa.

Maria De Filippi sarà infatti ospite della puntata del varietà della domenica sera della terza rete del Servizio Pubblico radiotelevisivo del 10 gennaio 2021. Abbiamo detto con cognizione di causa in apertura di questo post la parola ” habitué“, in quanto Maria De Filippi spesso e volentieri è ospitata, con grande piacere, da Fabio Fazio nel talk show principe della televisione italiana. Non è di certo un segreto che fra i due ci sia, oltre che una grande stima professionale, anche una grande amicizia, che non si ferma al conduttore del programma, ma si estende anche ad una delle figure fisse che animano da sempre Che tempo che fa.

Ci riferiamo all’attrice e comica piemontese Luciana Littizzetto, grande amica di Maria, tanto che la vediamo spesso e volentieri ospite del programma principe del sabato sera televisivo, che inizia proprio la sera prima su Canale 5 con la sua nuova serie, C’è posta per te. Inizio d’anno dunque con un ospite di grande prestigio televisivo quello che si prospetta per Che tempo che fa, quando Fabio Fazio ospiterà nel suo salotto milanese Maria De Filippi.

L’appuntamento dunque per la prima puntata del 2021 di Che tempo che fa con ospite Maria De Filippi è per domenica 10 gennaio, in onda a partire dalle ore 20 dagli studi Rai del Centro di produzione di via Mecenate dalle frequenze della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo, con la conduzione e direzione artistica di Fabio Fazio.