Maria De Filippi chiama Paolo Bonolis a Tu si Que Vales: ecco chi potrebbe sostituire

La famosa conduttrice Mediaset starebbe già riflettendo sul cast di Tu sì que vales, programma in cui potrebbe presto mettere piede il tanto amato Paolo Bonolis. Del resto, i due hanno sempre avuto un rapporto fatto di stima professionale ma soprattutto di affetto, tanto che negli anni hanno lavorato insieme in più occasioni. Questo loro legame potrebbe quindi essere – ancora una volta – suggellato nello studio di Tu sì que vales, il talent show che vede la partecipazione di diverse persone che arrivano in studio per mostrare alcuni dei loro talenti. C’è da dire che, di recente, lo stesso Bonolis ha fatto accomodare la De Filippi accanto a lui e Luca Laurenti nel celebre game show Avanti un Altro.

Un indizio – questo – che potrebbe essere un segnale di una loro futura partecipazione televisiva. A darne l’annuncio è stato Dagospia: Bonolis potrebbe presto partecipare a Tu sì que vales, arrivando a sostituire un personaggio che negli anni è stato molto amato dai telespettatori del programma.

Paolo Bonolis a Tu sì que vales: l’annuncio

Le indiscrezioni dicono appunto che l’ex marito di Sonia Bruganelli potrebbe presto entrare nella squadra del programma Mediaset, in onda come sempre il sabato sera. Pare quindi che la trattativa sia già in fase avanzata, e che si starebbe pensando a una sostituzione immediata. Bonolis entrerebbe infatti nello studio del talent al posto di Gerry Scotti, che ha fatto per anni parte del programma e che continua oggi ad essere molto amato dal grande pubblico italiano. Il conduttore potrebbe quindi essere rimpiazzato dopo l’uscita di Teo Mammuccari, sostituito nella scorsa stagione da Luciana Littizzetto. Al posto di Scotti potrebbe quindi arrivare proprio Paolo Bonolis, che avrebbe accettato di entrare in uno dei programmi più amati della rete Mediaset.

Il fatto che il conduttore potrebbe probabilmente mettere piede in quello studio televisivo ha già acceso l’entusiasmo tra i fan, convinti di quanto la sua presenza possa fare bene alla storia del programma. Al momento non è ancora arrivata la conferma ufficiale da parte dell’azienda Mediaset ma, trattandosi di Paolo Bonolis e quindi di uno dei colossi della tv italiana, potrebbe essere una voce certa. Del resto, se ciò accadesse davvero, sarebbe un grande colpo per Maria De Filippi e per il suo sabato sera.

Cosa hanno in comune Paolo Bonolis e Amadeus

Maria De Filippi sta attuando diversi cambiamenti in questa stagione televisiva, dato che ha voluto modificare anche il cast del Serale di Amici. Tra i giudici che stanno facendo parte del programma ci sono Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. A proposito di quest’ultimo, c’è da dire che il conduttore ha alle spalle una carriera lunghissima, oltre che la direzione artistica di ben 5 Festival di Sanremo. Poi c’è stato l’addio alla Rai e l’approdo sul Nove, dove tra non molto condurrà un nuovo talent show che sta già catturando l’attenzione dei fan. Maria De Filippi – con cui c’è sempre stato un legame fatto di stima e affetto – l’ha quindi voluto con sé nel Serale di Amici.