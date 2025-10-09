Maria De Filippi, chi è e cosa fa il figlio Gabriele

Maria De Filippi: un vero colosso della televisione italiana. Non solo lavoro e carriera, la sua vita è sempre stata dedicata anche all’amore e alla famiglia. Per anni sposata con il compianto Maurizio Costanzo, ha adottato con lui il figlio Gabriele, a cui è molto legata. Quando è entrato nella casa della coppia, aveva solo 10 anni ma è diventato subito parte della loro famiglia. Di lui non si hanno molte informazioni, dato che è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Gabriele Costanzo ha però ereditato – da entrambi i genitori – la passione per il mondo televisivo e per la comunicazione, tanto che continua a lavorare insieme alla madre nel backstage dei suoi programma. Oltre a lui, Costanzo era papà anche dei figli Saverio e Camilla, nati dal suo precedente matrimonio con Flaminia Morandi.

Chi è Gabriele Costanzo e cosa fa

Il figlio di Maria De Filippi è nato nel 1992 e ha voluto sin da subito lavorare nell’ambito televisivo. Lui opera infatti nella Fascino, la società di produzione che è stata aperta tempo fa dalla mamma Maria De Filippi, e ha sempre cercato di tenersi distante dalle telecamere. Si sa però che ha delle grandi doti organizzative e manageriali, tanto che Costanzo Jr ha deciso di collaborare con la conduttrice Mediaset nel dietro le quinte dei suoi programmi principali come Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te. A rivelarlo è stato proprio Maurizio Costanzo nel corso di un’intervista da lui rilasciata per il Corriere della Sera. “Lui lavora con Maria, sono unitissimi” – ha dichiarato il compianto conduttore – “Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò papà per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo“.

Dal punto di vista sentimentale, Gabriele è stato legato per qualche tempo a Francesca Quattrini, una studentessa dell’Istituto Europeo di Design di Roma. I due si sono però separati e a raccontarne l’evento è stata proprio la De Filippi nel 2021, quando ha rivelato che suo figlio era tornato single. Fatale sarebbe infatti stato per loro il lockdown, e quindi anche la convivenza forzata, che ha fatto saltare molti equilibri nella coppia. “Temevo tornasse a vivere da noi” – ha svelato la conduttrice Mediaset – “Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene“.

Il dolore per la morte di papà Maurizio

Gabriele è sempre stato molto legato ad entrambi i genitori, e a parlarne è stata più volte proprio la De Filippi, che lo ha definito spesso un ragazzo intelligente, pulito, onesto. “Sono certa che sarà un bravo padre e anche un buon marito, è uno fedele“, ha detto lei. Il ragazzo ha anche supportato la sua mamma nel periodo più brutto della loro vita, cioè quello in cui Maurizio Costanzo è venuto a mancare il 24 febbraio 2023.