Maria De Filippi beccata nel villaggio dei tentatori: le foto

La nuova stagione di Temptation Island è iniziata il 3 luglio, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5. Il reality show vede ancora una volta la presenza di fidanzati e fidanzate, alle prese con i propri tentatori e con una sfida televisiva che è ormai diventata seguitissima sul piccolo schermo. A dirigere il tutto – dall’alto – c’è come sempre Maria De Filippi, la Regina di casa Mediaset che negli anni ha dato un enorme contributo a tutto il palinsesto e alla sua programmazione.

Le foto di Maria De Filippi nel villaggio

I programmi della De Filippi – Amici e Uomini e Donne – sono volti al termine ma lei non è di certo andata in vacanza. Anzi, sta continuando a lavorare incessantemente e a dimostrarlo sono gli scatti, pubblicati sul settimanale Chi, che la ritraggono nel villaggio di Temptation Island mentre è alle prese con il dietro le quinte di un reality che ha conquistato i cuori di molti. La conduttrice è apparsa in Calabria, in una location da sogno, insieme al conduttore Filippo Bisciglia e a tutta la squadra, che sta in regia dalle 8 del mattino alle 2 di notte. Il loro compito è proprio quello di osservare e riflettere sulle storie, ma soprattutto sulle emozioni.

La location di quest’anno è il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, un posto spettacolare in cui le sette coppie soggiornano per qualche settimana. Quest’anno i partecipanti sono tutti legati da relazioni lunghe, e tra di loro c’è chi cerca conferme e chi vorrebbe invece già chiudere la storia. A guardare il tutto c’è Filippo Bisciglia accompagnato dalla sua compagna Pamela, che si mostra sempre molto silenziosa ma anche attenta ai dettagli. Maria De Filippi si alza invece alle 7 del mattino e lavora fino alle 2 di notte, e lo stesso fa la sua squadra. Negli scatti circolati in rete si vede infatti la conduttrice vestita casual e intenta a portare a termine la sua attività lavorativa.

Quando finisce Temptation Island 2025

Questa edizione di Temptation Island termina giovedì 7 agosto 2025, giorno in cui il pubblico scoprirà quali coppie avranno superato il percorso e quali sceglieranno di dirsi addio per sempre. Tra i momenti più attesi c’è sicuramente la serata conclusiva, con i falò di confronto e le scelte definitive. Come accade ogni anno, anche stavolta non mancheranno le sorprese, le forti emozioni e le storie che sono state vissute. Si tratta di un appuntamento immancabile.