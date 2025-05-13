Maria Corleone, le anticipazioni di stasera 13 maggio: il dramma di Luca, la decisione di Maria

Il debutto della seconda stagione di Maria Corleone era atteso dal pubblico. Fiction di successo interpretata da Rosa Diletta Rossi, sin dalla prima serie ha ottenuto un attenzione particolare merito di una narrazione fluida, ma avvincente e di un cast talentuoso. Protagonista della serie Maria figlia di una famiglia malavitosa, che dopo gli studi si traferisce a Milano per seguire il sogno di diventare una stilista affermata. I genitori appoggiano la sua scelta e in questo modo l’allontanano da un contesto pericoloso e da un destino scontato.

Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone: l’attrice ha dato vita ad un personaggio coraggioso e determinato che sin da subito ha conquistato il pubblico. La prima puntata di Maria Corleone 2 è andata in onda Lunedì 5 Maggio ed è stata vista da 1.718.000 spettatori con uno share dell’11%: un dato decisamente vincente per Mediaset che ha puntato molto sulla fiction made in Italy. Dopo che Maria ha tentato di salvare la Lady by Corleone dal fallimento, ha dovuto affrontare anche la minaccia di Zerilli: minaccia concreta e decisamente pericolosa.

Le anticipazione della terza puntata di Maria Corleone 2, sono ricche di colpi di scena e di momenti che emozioneranno i telespettatori. La trama della fiction, che va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, assume connotati sempre più articolati che mettono in evidenza il carattere e la determinazione di Maria. La giovane prenderà delle decisione inaspettate che riguardano il suo privato, ma anche gli affari di famiglia.

Maria Corleone 2 anticipazioni: Maria cede alle richieste di Don Luciano?

Le anticipazioni della terza puntata di Maria Corleone 2 rivelano che Maria avrà un nuovo colloquio con Don Luciano, l’uomo si trova in carcere, ma continua a subire le minacce di Zerilli che lo vuole morto. Per garantirsi la protezione ha bisogno di soldi e per questo chiede a Maria di riprendere la gestione del narcotraffico. Una richiesta che pone dei dubbi e incertezze nella protagonista, sempre più addentrata nella malavita della città.

Maria si trasferisce a Roma per seguire la causa per l’affidamento di Giovannino, che è stato affidato a Sandra, decisione che non trova il consenso di Luca. Quest’ultimo non approva il suo allontanamento da Palermo. La situazione si complica dopo che Matteo Lombardo prende atto che i Corleone stanno ostacolando i suoi affari, decide così di affrontare Don Luciano, ma non ha considerato che a difendere l’uomo c’è proprio Maria ed è con lei che deve fare in conti. Tuttavia a preoccupare la protagonista è soprattutto Giovannino, il bambino è infatti nascosto in una località segreta di cui non sa nulla.

Rosa Diletta Rossi: “Così sono diventata Maria Corleone”

Intervistata da Donna Moderna Rosa Diletta Rossi ha rivelato come si è preparata per interpretare Maria Corleone. Un personaggio dal carattere deciso, che fa scelte mirate e non tutte condivisibili, e con cui ha poco affinità personali. Fisicamente l’attrice si è sottoposta ad una dieta e un allenamento impegnativo, doveva arrivare sul set in forma e tesa il più possibile a livello muscolare.

Diletta ha poi aggiunto che le piace interpretare ruoli diversi da lei: “Mi piace trasformarmi, appena c’è la possibilità, mi ci tuffo. Mi è capitato, per esempio, di fare una coatta di Anzio in Croce e delizia e la gente non mi ha riconosciuto. Ho anche interpretato personaggi che non erano di Roma, dove sono nata. Maria Corleone è tutto in siciliano e ho dovuto fare un grosso lavoro per imparare l’accento, la tonalità, la cadenza. Mi piace tantissimo recitare in dialetto.”