Un cast che forma soprattutto una famiglia, quella intorno a cui ruotano le vicende di Maria Corleone, la nuova serie tv prodotta da Taodue e Clemart e con cui Canale 5 dà il via alla propria stagione della fiction. L’appuntamento è da mercoledì 13 settembre 2023 per quattro prime serate che vedono Rosa Diletta Rossi per la prima volta protagonista di una serie tv.

L’attrice è già stata vista in altre fiction, come Nero a metà, proprio come Fortunato Cerlino, attore che però deve la propria fama soprattutto al ruolo di Don Pietro Savastano in Gomorra-La Serie. Nel cast compaiono anche altri volti noti a chi frequenta le fiction italiane: da Tosca D’Aquino (I Bastardi di Pizzofalcone) e Vittorio Magazzù (Rosy Abate), fino ad Alessandro Fella (Il Paradiso delle Signore) e Bruno Torrisi (Squadra Antimafia). Volete sapere chi sono gli attori e le attrici di Maria Corleone? Proseguite nella lettura!

Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone

La protagonista della serie. Nata a Palermo si è trasferita da molti anni a Milano per diventare una stilista. Quando la vita la metterà di fronte alla scelta tra l’amore e il sangue dei Corleone non esiterà a scegliere le sue origini e a difenderle con le unghie e con i denti. Ma dovrà pagare un prezzo altissimo per riuscire a mantenere alto il nome dei Corleone.

Fortunato Cerlino è don Luciano Corleone

Padre di Maria, è l’albero maestro a cui tutta la famiglia Corleone si appoggia. Saldo e fermo sui suoi principi, non è mai sceso a compromessi con nessuno, ma per i figli è disposto a tutto. Per lui operare ai confini della Legge è possibile, basta non perdere la propria rispettabilità. Ha superato molte tempeste, ma quella che si sta addensando all’orizzonte sarà peggiore di tutte le altre.

Alessandro Fella è Luca Spada

Fidanzato e futuro padre del bimbo che aspetta Maria, è nato e cresciuto a Milano ed è diventato Procuratore grazie al suo amore per la verità e la giustizia. Il destino lo ha fatto però incontrare e poi innamorare di una donna che nasconde un lato oscuro legato alla sua famiglia.

Giuseppe Tantillo è Rocco Barresi

Amico di infanzia di Maria, appartiene ad una famiglia di rivali dei Corleone. Quando Giovanni, il fratello di Maria viene ucciso, Rocco diventa il primo sospettato dell’omicidio e solo Maria crede nella sua innocenza. Rocco aiuterà l’amica, di cui è sempre stato innamorato, a vendicarsi per la morte di Giovanni, sfidando la cupola mafiosa che lo vorrebbe morto.

Federica De Cola è Sandra Corleone

La figlia di mezzo, stretta tra il cadetto Giovanni (Vladimir Randazzo) e Maria, la cocca di casa. Come Stefano (Vittorio Magazzù), Sandra si sente poco amata e per questo si dedica con passione soprattutto al suo lavoro di medico assieme al marito Antonio. Da anni Sandra desidera un bambino che non arriva, e sarà proprio sua sorella Maria a consentirle di coronare il suo sogno in maniera inaspettata.

Aglaia Mora è Rosa Corleone

Moglie fedele di Don Luciano, silenziosa ma onnipresente, una grande donna dietro un grande uomo. Una spalla su cui piangere, una confidente che custodisce molti segreti, una madre mite e premurosa, ma capace di tutto se le si tocca la famiglia.

Vittorio Magazzù è Stefano Corleone

È il più piccolo dei quattro fratelli Corleone e per suo padre è la pecora nera della famiglia. È un attivista antimafia che combatte le sue battaglie dalle frequenze di una piccola radio privata, non esitando ad attaccare anche gli affari poco chiari di Don Luciano, suo padre. Il suo idealismo però lo rende fragile e per questo verrà allontanato dalla famiglia.

Vladimir Randazzo è Giovanni Corleone

Il primogenito, il delfino di suo padre, predestinato fin dalla nascita ad essere il successore di Don Luciano. Sprezzante del pericolo, braccio operativo dei traffici di famiglia, Giovanni nasconde un lato protettivo e generoso, ed è molto legato ai suoi fratelli. È però troppo sicuro di sé stesso, e in una terra come la Sicilia dove gli spavaldi hanno spesso vita breve, questo aspetto del suo carattere lo penalizzerà.

Tosca D’Aquino è Santa Nisticò

Madre e moglie degli ‘ndranghetisti del clan Nisticò, non li ha seguiti a Milano dove loro svolgono i loro traffici sporchi ed è rimasta legata al suo mondo rurale in Calabria. Quando scopre la tragica sorte dei suoi familiari, accecata dal dolore e dalla rabbia, decide di vendicarsi di Maria nel modo più crudele, colpendola in ciò che ha di più caro al mondo.

Augusto Zucchi è Remo Benassi

Legale esperto, consigliere fidato e abile manovratore, sempre al limite della legalità, è fondamentale per Maria nella sua scalata alla vetta del mondo della moda milanese di cui conosce tutti i retroscena e le scorciatoie per il successo.

Altri personaggi