Maria Corleone 3 si farà? Cosa si sa

Il 20 maggio 2025 è andata in onda l’ultima e attesissima puntata di Maria Corleone 2, in onda in prima serata su Canale 5. In molti si stanno infatti chiedendo se ci sarà un terza stagione per la serie di punta del palinsesto Mediaset, considerando soprattutto l’enorme successo ottenuto. Nel gran finale la verità è venuta a galla: Luca Spada viene infatti messo al corrente del fatto che ha un figlio, in custodia da Sandra, la sorella di Maria. L’uomo decide quindi di agire per vie legali, anche perché Maria gli ha nascosto troppe verità. L’unico modo per avere con sé il bambino è chiedere la custodia del minore, e per questo Luca si muove mediante una battaglia legale e, nel frattempo, riesce anche a scoprire l’identità di Beatrice.

Nell’ultimo episodio c’è anche un dramma da affrontare, dato che c’è un’amara conseguenza dello scontro tra Don Luciano e Matteo Lombardo.

La terza stagione di Maria Corleone si farà?

Al momento non ci sono informazioni certe su un’ipotetica nuova stagione della serie tv, dato che Mediaset non ha né confermato né smentito. Si ipotizza però che, qualora dovesse esserci un capitolo 3 della fiction, potrebbe andare in onda nel 2027. Trattandosi di una storia completamente inventata, potrebbe succedere di tutto nel corso delle vicende e non si sa quindi come potrebbe proseguire la trama.

La protagonista sarà sempre Maria, figlia di un boss mafioso che cercato di prendere le distanze dalla criminalità. L’azienda non si è quindi ancora sbilanciata, e i fan devono solamente aspettare. Presto potrebbero esserci aggiornamenti sulla terza stagione di una serie tv che vede come protagonisti Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Fella.

Cos’è successo in Maria Corleone 2

Nel corso della seconda stagione, terminata il 20 maggio, al centro della trama c’è stata sempre Maria, la figlia di un boss che ha cercato in tutti i modi di allontanarsi dalla criminalità e di iniziare una nuova vita con il procuratore Luca Spada e con il figlio Giovannino. La mafia è però tornata nella sua vita e qualcuno ha anche provato ad ucciderla. Il padre don Luciano ha provato a farsi giustizia da solo, mentre Sandra è scappata con Giovannino e Maria. Don Luciano è finito in carcere e anche nel mirino di Don Saro Zerilli; così, per avere più protezione, ha dovuto chiedere aiuto alla figlia Maria. La donna ha così deciso di trasferirsi a Roma e Luca ha portato avanti la causa per ottenere l’affidamento di Giovannino. Intanto Maria ha cercato di chiudere la collezione della maison e Stefano ha scoperto tutta la verità su Beatrice.