Maria Chiara Giannetta: età, laurea, dove vive, vita privata e carriera

Dopo Don Matteo, Buongiorno Mamma! e Blanca, Maria Chiara Giannetta si è conquistata il titolo di star della tv. E’ sicuramente l’attrice del momento, che grazie ai diversi ruoli che ha interpretato ha dimostrato d’essere un’artista eclettica e versatile, dal talento duttile. Nata nel 1992 Maria Chiara è riuscita, nonostante la giovane età, ad emergere in un ambiente non facile dove spesso far valere le proprie qualità richiede determinazione e anche coraggio. Sin da bambina ha dimostrato di avere una certa predisposizione per il mondo dello spettacolo, e ha mosso i suoi primi passi su un set che era molto piccola.

Ha sempre sognato di fare l’attrice, ma ha cercato di tenere i piedi per terra tanto che in alternativa ai tanti corsi di recitazione si è iscritta all’università, ha infatti avuto sempre un piano b. Iscritta all’Università degli Studi di Foggia ha conseguito la Laurea in Lettere e Filosofia, nel frattempo è entrata Centro Sperimentale di cinematografia di Roma. L’impegno e lo studio e non solo il talento le hanno permesso di conquistare il Nastro D’Argento per Blanca, serie di cui è protagonista e che si è rivelata un successo d’ascolti.

Maria Grazia ha sempre sostenuto l’importanza dello studio e anche se all’università era spesso impegnata politicamente, è felice d’essersi laureata: “Studiare sempre è l’unica cosa che consiglio a tutti per non trovarsi dopo a compensare lacune”, ha dichiarato a Unifugmag. Ha poi aggiunto: “Sicuramente è importante affrontare lo studio senza ansia di andare o rimanere o del dopo, ma farlo in un’Università buona e Foggia indubbiamente lo è.”

Maria Chiara Giannetta vita privata: compagno e figli

Dal debutto in Don Matteo a Blanca, passando per Hotel Costiera, Maria Chiara Giannetta ha fatto molta strada. Ha anche partecipato al film Follemente di Genovese. A sostenerla in ogni sua scelta il compagno, il regista Davide Marengo di vent’anni più grande di lei. I due attualmente vivono insieme a Roma e sono molto legati, e la differenza d’età non è mai stata un problema. L’attrice non ama parlare del suo privato e anche sui social da questo punto di vista mantiene un basso profilo, tuttavia in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha ammesso che le piacerebbe diventare mamma, ma non ora.

Attualmente si gode il momento professionale positivo, ha diversi impegni, e vuole calcare l’onda fino a che può. Insomma i figli possono aspettare. Da ricordare che l’attrice in passato ha preso parte a Miss Italia e ed è stata co-conduttrice di Sanremo 2022, voluta proprio d’Amadeus che ha messo in evidenza le sue capacità di stare sul palco.

Maria Chiara Giannetta: “La terapia? La consiglio”

L’attrice di Blanca si definisce una persona concreta, che ha seguito i suoi sogni, ma non dimentica che quando si è trasferita a Roma per studiare recitazione la cosa che più la preoccupava era pagare l’affitto. Ha anche confessato di essere andata in terapia, esperienza che l’ha aiutata a trovare gli spazi da dedicare a se stessa:

“A livello personale, consiglio anche la terapia. Io la faccio da due anni e mezzo, e mi ha aiutato a fare uno step in più a livello di persona. La terapia, preferibilmente junghiana, è bellissima, perché è un’ora che dedichi a te stessa, con onestà vera, con una persona che ha degli strumenti giusti per insegnarti a farti delle domande e farti conoscere meglio te stesso.” Ha dichiarato a The Italian Reve.