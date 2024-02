Margherita delle stelle, la conferenza stampa del film-tv di Rai 1 in liveblogging

La vita di Margherita Hack diventa un film-tv: il 5 marzo 2024 su Raiuno e su RaiPlay va infatti in onda Margherita delle stelle, fiction ispirata alla vita dell’astrofisica italiana. Per presentarla al pubblico oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, alle 12:00, si tiene una conferenza stampa che TvBlog segue in liveblogging.

Presenti, nella Sala Sergio Zavoli nella sede della Rai in viale Mazzini a Roma, Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Santo Versace, socio di Minerva Pictures, casa produttrice della fiction; il regista Giulio Base e la sceneggiatrice Monica Zapelli.

Immancabile, poi, il cast, a cominciare da Cristiana Capotondi, interprete della protagonista, affiancata in questa occasione da attori ed attrici come Cesare Bocci, Sandra Ceccarelli e Flavio Parenti.

Il film-tv promette un ritratto intimo ed emozionante della grande astrofisica italiana Margherita Hack, vero modello di emancipazione ed eccezionale autenticità. Il film ripercorre la vita della ricercatrice fiorentina, da bambina autonoma e curiosa a ragazza libera e anticonformista, fino a diventare la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste.

Il film è liberamente ispirato al libro autobiografico “Nove vite come i gatti” (edito da Rizzoli), scritto dalla stessa Margherita Hack insieme a Federico Taddia, che è anche co-sceneggiatore della fiction.