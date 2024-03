La vita di una delle donna che più hanno lasciato il segno nella Storia del nostro Paese diventa finalmente un film-tv, che ne mette in risalto il desiderio di autonomia e la voglia di scoprire: Margherita delle stelle, in onda su Raiuno, è la storia di Margherita Hack, raccontata soffermandosi sulla formazione, anche familiare, di una donna la cui vita ha riservato numerose sorprese. Volete saperne di più? Continuate nella lettura!

Margherita delle stelle, quando esce?

Il film-tv va in onda martedì 5 marzo 2024, alle 21:30, su Raiuno ed in streaming su RaiPlay.

Margherita delle stelle, la trama

Margherita Hack (Cristiana Capotondi) è una bambina come tante altre che però ha avuto la fortuna di avere due genitori che -con qualche generazione d’anticipo- le hanno insegnato i valori della libertà, della parità, del contatto con la natura e della curiosità.

Hack gira per le campagne fiorentine in bicicletta, coi capelli sciolti, i vestiti comodi e una naturale predisposizione all’autonomia. Si trasforma poi in una liceale che, durante il ventennio fascista, decide di seguire l’istinto e difende la sua insegnante ebrea, rischiando di farsi espellere dai licei italiani perché non crede sia giusto che venga cacciata per le sue origini.

È anche la ragazza che se ne frega delle mode, di quello che pensano gli altri e che preferisce lo sport e le gite in bicicletta alle serate mondane. Con Aldo (Flavio Parenti), prima amico d’infanzia e poi compagno di tutta una vita, costruisce un matrimonio su misura, al di là di ogni usanza e tradizione, tra lunghe chiacchierate sotto le stelle e la scelta condivisa di prediligere la libertà alla famiglia.

L’adolescente diventa infine la giovane donna che si innamora del mondo delle stelle e, a dispetto di tutte le convenzioni e i limiti posti alle aspirazioni femminili, riesce a emergere in un mondo fatto e governato da soli uomini.

Ancora una volta la sua eccezionalità nasce dalla libertà autentica e dall’innata e inesauribile curiosità: qualità che la rendono una ricercatrice fenomenale. Tanto che, dopo dieci anni al centro Astronomico di Merate, dove si è scontrata con le dinamiche baronali del mondo accademico italiano, Margherita Hack diventa finalmente la prima direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste. E da lì proseguirà il suo viaggio pluridecennale tra i meandri del cosmo, con gli occhi sempre puntati in alto.

Margherita delle stelle, il trailer

Ecco il trailer del film-tv:

Margherita delle stelle "Ti abbiamo cresciuta libera"Appassionata, diversa, ribella. #MargheritaHack, una donna che visse per il suo sogno."Margherita delle stelle" un film di Giulio Base con #CristianaCapotondi, martedì 5 marzo alle 21.30 su #Rai1 Posted by Radiocorriere Tv on Tuesday, February 27, 2024

Margherita delle stelle, il cast

Numerosi gli attori di fiction e serie tv che si vedono nel film-tv. A cominciare dalla protagonista, Cristiana Capotondi, vista l’ultima volta in Rai in Chiara Lubich-L’amore vince tutto; ma anche Flavio Parenti (nel cast de Il Paradiso delle Signore) e Cesare Bocci (Augello ne Il Commissario Montalbano).

Cristiana Capotondi è Margherita Hack: fin da piccola è attenta e intelligente, atletica e curiosa. Nasce a Firenze in via delle Centostelle ed è legatissima ai suoi genitori Roberto (Cesare Bocci) e Maria Luisa (Sandra Ceccarelli), che le insegnano sin da subito quei valori moderni che la contraddistingueranno per tutta la vita.

Margherita delle stelle, quante puntate sono?

La fiction è un film-tv della durata di circa 100 minuti, in onda quindi in un’unica serata, quella di martedì 5 marzo 2024.

Margherita delle stelle, regista

Il regista del film-tv è Giulio Base, già dietro la macchina da presa di alcuni successi, come Padre Pio e Don Matteo. “Io, Cristiana Capotondi e tutti coloro che si sono messi artisticamente o tecnicamente all’opera su questo film”, ha detto, “abbiamo cercato di dare tutto il possibile affinché la meravigliosa epopea della professoressa Hack potesse emozionare nonché insegnare qualcosa al pubblico televisivo. Di sicuro da parte mia ho imparato ad amarla: proprio grazie a lei ho avuto una buona scusa per approfondire le prime basi dell’astrofisica e innamorarmi delle stelle, fra le quali senz’altro brilla oggi anche quella di Margherita”.

Margherita delle stelle, sceneggiatori e produttori

Il soggetto del film-tv è di Monica Zapelli (Il nostro Generale) e Cosetta Lagani, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Zapelli con Federico Taddia. La fiction è liberamente tratta dal libro “Nove vite come i gatti”, scritta da Margherita Hack con Taddio (edito da Rizzoli). Il film-tv è prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti di Minerva Pictures, con Rai Fiction.

Margherita delle stelle, dov’è girato?

Il film-tv è stato girato nella primavera 2023 in Toscana, tra Firenze e Pistoia.

Dove vedere Margherita delle stelle?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Margherita delle stelle su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.