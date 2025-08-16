Mare Fuori, riprese iniziate: la trama, il cast. Il colpo di scena tra Maria Esposito e Manuele Velo

Mare Fuori, tutto quel che c’è da sapere sulla nuova stagione. Le novità più gustose. E il colpo di scena tra Maria e Manuele.I fan della serie possono iniziare a festeggiare. Difatti dallo scorso 23 Giugno 2025 sono iniziate ufficialmente a Napoli le riprese della nuova, nonché super attesa, sesta stagione della fiction, adorata soprattutto

Mare Fuori, tutto quel che c’è da sapere sulla nuova stagione. Le novità più gustose. E il colpo di scena tra Maria e Manuele.

I fan della serie possono iniziare a festeggiare. Difatti dallo scorso 23 Giugno 2025 sono iniziate ufficialmente a Napoli le riprese della nuova, nonché super attesa, sesta stagione della fiction, adorata soprattutto dai giovani e dai giovanissimi e che ormai è diventata un autentico cult. Non per nulla sono tantissime le imitazioni, nonché i vari meme, che circolano sui Social e che riguardano da vicino molti suoi indiscussi protagonisti, diventati poi delle autentiche star sia del Piccolo che del Grande Schermo oltre che come nel caso di Clara, della Musica.

Chiaro che in attesa di seguire con vivo interesse i nuovi episodi si possono riguardare, in maniera completamente gratuita, su RaiPlay quelli già trasmessi anche per compiere qualche piccolo ripasso. In ogni caso, per l’immensa gioia dei più curiosi, stanno già trapelando delle notizie, alcune delle quali decisamente appetitose, su ciò che potremo vedere prossimamente.

E la cosa più interessante è che qualche notiziola ce l’hanno donata, su un metaforico piatto d’argento, proprio sui Social, in particolare su Tik Tok, tramite un bel video, diventato ben presto virale, due attori molto amati di Mare Fuori. Stiamo parlando di Maria Esposito e Manuele Velo che impersonano, rispettivamente, Rosa Ricci e il suo nuovo amore Tommaso Aponte.

Mare Fuori, i colpi di scena per Maria e Manuele

In poche parole i ragazzi si sono voluti mostrare insieme dopo che hanno letto il copione di Mare Fuori 6. Chiaramente non hanno potuto dire molto ma solo, come si suol dire, stuzzicare l’appetito. Di certo hanno fatto intendere che ne vedremo delle belle e che non mancheranno tanti colpi di scena in grado di tenerci letteralmente incollati allo schermo, dall’inizio alla fine di ogni singolo episodio.

Ed è ovvio che questi metaforici effetti speciali possano riguardare nello specifico proprio loro. Tuttavia per sapere che cosa accadrà davvero dovremo necessariamente aspettare, a quanto sembra, i primi mesi del 2026. Tuttavia per i fan più accaniti della serie c’è anche un’altra importante news.

Difatti, come si legge su Fanpage.it, la direttrice di Rai Fiction Maria Ammirati ha annunciato che ci sarà pure una settima stagione, confermando dunque le parole già espresse in precedenza dal produttore Roberto Sessa. Quest’ultimo tuttavia aveva comunicato che si stava già lavorando per la stesura sia della settima che dell’ottava stagione mentre ci si apprestava a girare la sesta che, ribadiamo, è in fase di lavorazione da circa un mese e mezzo.