Piero Pelù è stato l’ospite di Tintoria, il podcast comico con la conduzione di Daniele Tinti e di Stefano Rapone, affermati stand up comedian nel panorama italiano. Nel corso dell’ospitata, l’ex leader dei Litfiba ha rivelato che una sua canzone ha tratto ispirazione dalla serie tv Mare fuori, ovvero Gigante.

“Da questo incontro mi sono venute fuori le parole di Gigante: “spingi forte”, “esci fuori da quel buio”, “crescerai aprendo porte”.

In tanti obietteranno che l’artista disse ai tempi dell’uscita del brano che fosse dedicato al nipote. Pelù ha parzialmente confermato sia la versione iniziale che quella legata a Mare fuori:

“Ho pensato che il bambino che nasce è un po’ come quello che vuole rinascere dalle ceneri del suo passato terribile, come è successo a quei ragazzi, così ho abbinato le due storie”.

Piero Pelù ha presentato Gigante in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo del 2020. Il cantante si classificò quinto. A vincere fu Diodato con Fai rumore, che ebbe la sfortuna di non partecipare all’Eurovision Song Contest qualche mese dopo in quanto la manifestazione dovette saltare ufficialmente a causa del Covid. L’artista tarantino si è poi esibito nell’edizione dello scorso anno.

Il cantante in quell’occasione partecipò per la prima volta alla maggiore kermesse canora italiana, facendosi notare nel corso della serata finale per il finto scippo di una borsetta ai danni di una spettatrice mentre stava cantando proprio Gigante. Inutile dire che il momento divenne un meme a tempo di record.

Pelù ha partecipato di recente al Concerto del Primo Maggio che ha visto la conduzione di Ambra Angiolini e di Fabrizio Biggio. Scarse invece le sue partecipazioni televisive, tra cui il ruolo di giudice nei prim tre anni del talent show The Voice of Italy su Rai 2.

Per quanto riguarda Tintoria invece, presto vedremo Stefano Rapone nel cast di GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa’s Band (priva del signor Carlo) e di Mago Forest. Il comico, reduce dall’esperienza de La versione di Fiorella su Rai3, interpreterà il portavoce del governo Meloni. Lo show andrà in onda a partire da domenica 21 maggio su Tv8 nella fascia del prime time.