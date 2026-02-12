Mare Fuori Confessioni: un viaggio inedito dietro le quinte della serie tra emozioni e rivelazioni dei protagonisti

Mare Fuori 6 è accompagnato da un format specifico dal titolo Mare Fuori Confessioni. Un viaggio condiviso, dentro e fuori dal set della fiction più amata del Servizio Pubblico, con i protagonisti della storia. Dal prossimo 18 febbraio 2026 su RaiPlay.

Mare Fuori 6 è una nuova certezza del Servizio Pubblico italiano. Rai scommette ulteriormente su una serie cult presente da anni nel palinsesto della televisione di Stato, le vicende dell’IPM di Napoli hanno ormai attraverso la quotidianità di molti. Il binomio vincente è proprio questo: affetto e stupore.

Affezionarsi per il pubblico significa poter contare su un cast composto da elementi validi che diventano quasi “familiari”, stupirsi è una possibilità che deriva dai colpi di scena che la serie è in grado di suscitare da diverso tempo. La produzione da diverso tempo fa leva su un concetto chiave: “Noi il male lo combattiamo”. La cifra stilistica di Mare Fuori è proprio quella del riscatto: si parla di ragazze e ragazzi in situazioni particolari, anche vere e proprie vite al limite, che cercano rivalsa dopo una fase travagliata della propria esistenza.

Dentro Mare Fuori

Questo coinvolge anche le persone adulte che ruotano attorno alla realtà dell’IPM. Una struttura che anima e alimenta suggestioni, possibilità e aspettative molto particolari nel corso delle stagioni. Mare Fuori è stato definito, a più riprese, una sorta di laboratorio scenico permanente. La storia viene sviluppata, ma gli interpreti cambiano sistematicamente. C’è un rinnovamento costante esclusi quelli che sono i veterani della serie. Anime che cambiano, vissuti che si incontrano, legami che si modificano.

Mare Fuori è una vera e propria “nave scuola” in movimento. Questa serie formativa ha anche un contenuto deluxe: un format aggiuntivo, tratto dalla fiction principale, che arriva su RaiPlay (approvato e condiviso dalla Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali nella figura di Marcello Ciannamea) in attesa del prossimo 4 marzo. Quando i nuovi episodi di Mare Fuori saranno disponibili in digitale. Qualche settimana prima, tuttavia, arriva sulla piattaforma digitale della Rai Mare Fuori Confessioni.

Il lato digitale della fiction

Il contenuto sarà disponibile dal prossimo 18 febbraio 2026. Il titolo, nello specifico, è giunto alla quarta stagione e fa una cosa che normalmente è possibile guardare soltanto a teatro: porta l’utente nei retroscena della serie. Un vero e proprio viaggio condiviso con i protagonisti più amati una volta che gli episodi sono conclusi.

Mare Fuori Confessioni è un confessionale, da qui il titolo, che vede i singoli interpreti raccontarsi agli estimatori. Anche per capire come evolve un determinato carattere negli anni. Questo mix tra realtà e finzione cattura il pubblico e le visualizzazioni in Rete sono sempre maggiori. Rosa Ricci e compagni vi aspettano in tv, ma prima su RaiPlay per capire che all’IPM non ci si ferma mai e le sfumature caratteriali fanno la differenza prima e dopo i titoli di coda.