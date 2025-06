Mare Fuori 6 si farà: anche quest’anno, come avvenuto in passato, la conferenza stampa di lancio della nuova stagione di Mare Fuori (la quinta) è stata occasione per confermare che la serie dei record di Rai Fiction e Picomedia avrà un seguito nel 2026. E non solo: anche il tanto atteso film di Mare Fuori sta per concretizzarsi.

Prima, però, le date di Mare Fuori 5: dal 12 marzo 2025 i primi sei episodi in anteprima su RaiPlay; dal 26 marzo la messa in onda su Raidue e, nello stesso giorno, i restanti episodi sulla piattaforma. Da oggi, 26 febbraio, debutta invece online Mare Fuori #Confessioni, per conoscere meglio i nuovi personaggi. Il 26 marzo alle 19:00, infine, su Raidue andrà in onda uno speciale sulla serie.

Il film di Mare Fuori su Rosa Ricci

Partiamo proprio da quest’ultimo: il produttore Roberto Sessa, durante la conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori 5, ha annunciato che a breve si aprirà il set del film tratto dalla serie tv, ampiamente annunciato in passato ma mai realizzato perché si è preferito dare la precedenza alla produzione dei nuovi episodi. La quarta stagione si era chiusa con un episodio extra, che era servito da “risarcimento” per i fan che attendono da tempo il debutto sul grande schermo.

Debutto che, ha spiegato Sessa, dovrebbe avvenire entro fine anno: a breve si aprirà il set del film, che avrà come titolo “Io sono Rosa Ricci” e che sarà un prequel incentrato sul personaggio interpretato da Maria Esposito. Ancora top secret il cast, anche se il produttore si è lasciato scappare che rivedremo il personaggio di Don Salvatore, padre di Rosa, interpretato da Raiz.

Mare Fuori 6, riprese a metà giugno

Una volta concluse le riprese del film, si tornerà a girare la serie tv, nello specifico i nuovi episodi della sesta stagione, che quindi è confermata. Le tempistiche sono quelle di sempre, con l’obiettivo di avere pronto Mare Fuori 6 nei primi mesi del 2026.

A questo proposito, Sessa ha espresso un piccolo malumore sulla decisione della Rai di far slittare la messa inonda della quinta stagione di un mese e mezzo rispetto alla solita data di inizio febbraio. “Non ne siamo felicissimi, ma noi siamo i produttori, la Rai è l’editore”, ha detto. Poco dopo, è arrivata la replica di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction:

“È stata una decisione presa d’accordo con Rai Pubblicità e Rai Distribuzione. Abbiamo ragionato sul fatto che se fosse andata in onda vicino a Sanremo si sarebbe ‘sovrapposta’ con il Festival. Facendo slittare la serie, invece, avrà più spazio. Roberto Sessa ha in mente la liturgia, il fatto di dover andare in onda a febbraio. Non è un grande problema”.

Clara torna in Mare Fuori?

Infine, potrebbero aprirsi spiragli circa un ritorno all’Ipm di Crazy J, il personaggio interpretato da Clara, ora impegnata nella sua carriera da cantante, tanto da aver partecipato agli ultimi due Festival di Sanremo. Lei, intervista da Davide Maggio, ha dichiarato che tornerebbe volentieri sul set della serie.

“Non ci abbiamo pensato, non sapevo di questa apertura”, ha ammesso Maurizio Careddu, che con Cristiana Farina (che ha lasciato la serie) ha creato il mondo di Mare Fuori. Lo sceneggiatore lascia aperti degli spiragli per un suo ritorno: “Perché no, magari commetterà un altro crimine”.