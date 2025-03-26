Confermato il cast adulti e buona parte dei giovani già visti in passato, a cui se ne aggiungono altri. E torna anche Giacomo Giorgio con il suo Ciro Ricci

Non mancano le novità, nel cast di Mare Fuori 5. Come ampiamente annunciato fin dal via alle riprese, la quinta stagione della serie tv -disponibile con la prima parte da mercoledì 12 marzo 2025 su RaiPlay e dal 26 marzo in onda su Raidue– subirà una sorta di “reboot”, con numerosi nuovi ingressi che daranno vita a nuove vicende all’interno dell’Ipm di Nisida, a Napoli.

Questo, però, non vuol dire che il cast sarà stravolto: alcuni dei personaggi storici della serie restano, soprattutto tra gli adulti della serie. Rivedriamo, quindi, Carmine Recano, Vincenzo Ferrara, Lucrezia Guidone, Antonio De Matteo e Agostino Cucchiarello. Ma ci sarà ancora spazio per alcuni degli interpreti dei giovani detenuti che abbiamo già conosciuto, in primis Maria Esposito: la sua Rosa Ricci sarà centrale in questa stagione, in cui dovrà scegliere una volta per tutte tra bene e male.

Il cast di Mare Fuori 5

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Mare Fuori 5, cast: i ragazzi

Domenico Cuomo è Gianni, detto CardiotrapUn nuovo obiettivo accende il futuro di Cardio e, finché accanto a lui ci sono Alina (Yeva Sai) e Pino (Atrem), tutto sembra possibile. Se da una parte verrà messo in pericolo da alcuni dei nuovi arrivati, dall’altra Gianni dovrà affrontare un conflitto più profondo, che riguarda proprio il rapporto con i suoi più cari amici.

Artem è Pino ‘o pazzo

Nonostante il dolore per il distacco di Kubra (Kyshan Wilson), Pino ritrova la sua forza e sa dedicarsi come sempre agli amici, sa proteggerli ed è disposto a tutto per loro, persino a mettere in pericolo sé stesso.

Francesco Panarella è Luigi Di Meo, detto Cucciolo

Per Cucciolo è tempo di dimostrare tutta la sua fedeltà ai Ricci, pagando il prezzo più caro. Per quanto la sua ascesa al potere possa sembrare più importante del resto, in questa scalata rischia di compromettere tutti i suoi affetti e non sa se è disposto a farlo.

Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, detto Micciarella

Diviso tra il mondo di suo fratello e un sogno che potrebbe cambiargli la vita e che il comandante incoraggia, Micciarella deve fare anche i conti con un passato che tenta di dimenticare, ma che torna a tormentarlo.

Antonio D’Aquino è MilosMentre prova a riconquistare l’amore perduto, Milos si isola sempre di più. Sembra perdere qualsiasi alleato, mentre i nemici attorno a lui iniziano a stringere il cerchio, in una morsa da cui Milos fatica a liberarsi.

Luca Varone è Angelo

Mentre Silvia (Clotilde Esposito) prova in tutti i modi a farlo confessare, Angelo porta il peso di un segreto molto più grande di quello che la ragazza possa immaginare. Più i due si riavvicinano, più Angelo si sente in trappola, perché sa che, qualsiasi cosa faccia, andrà a compromettere una persona a cui tiene.

Alessandro Orrei è Mimmo

Sempre più diviso tra bene e male, Mimmo lotta tra la redenzione e il pericolo di cadere negli errori passati. In balia delle minacce di Donna Wanda (Pia Lanciotti), ma anche guidato dai buoni consigli del comandante, Mimmo deve lottare contro le sue più grandi paure.

Salahudin Tidjani Imrana è Diego detto Dobermann



A differenza di Pino, Diego non sembra trovare la forza per superare il distacco da Kubra e, al contrario, rischia di precipitare in una pericolosa spirale.

Giacomo Giorgio è Ciro Ricci



Torna come mentore per la sorella, non attraverso il ricordo, ma in un’altra forma, in cui sembra indicare alla giovane Ricci la strada. Al contempo però emergono nuove verità sul passato di Ciro, cose che sua sorella non avrebbe mai potuto sospettare.

Alfonso Capuozzo è Simone

Audace e senza scrupoli, Simone entra in IPM e si distingue subito come un potenziale leader. Anche per questo sembra provare un particolare interesse per Rosa e, mentre costruisce un’alleanza, il suo obiettivo si rivela molto più grande di quanto chiunque possa immaginare.

Manuele Velo è Tommaso

Ferito e pieno di rabbia verso gli altri detenuti, il nuovo arrivato vede gli altri come criminali senza speranza, ma dovrà fare i conti con il proprio trauma, con ciò che gli è stato strappato via, ma anche con quello che lui stesso ha commesso.

Francesco Luciani è Samuele

Nuovo arrivato dal nord, Samuele mette piede in IPM con le peggiori intenzioni, pronto a seminare caos intorno a sé e a trarne profitto. Con l’aiuto del suo inseparabile amico Federico, riesce a irretire alcuni dei detenuti, mentre non ha alcuna paura a scontrarsi violentemente con altri.

Francesco Di Tullio è Federico

Arrivato dal nord insieme a Samuele, apparentemente privo di qualsiasi empatia, Federico sostiene ogni azione e ogni scelta dell’amico, come se fossero insieme un cane a due teste.

Mare Fuori 5, cast: le ragazze

Maria Esposito è Rosa Ricci



Decisa a ripercorrere le orme di suo padre, come se potesse finalmente vendicarne la scomparsa, Rosa deve tenere le redini del clan. Oltre a fronteggiare i nemici, anche gli alleati vanno tenuti a bada, soprattutto quando hanno personali mire vendicative, che rischiano di mandare tutto all’aria. Nel frattempo, un passato familiare riemerge e sconvolge con tutte le sue verità la stabilità di Rosa.

Clotilde Esposito è Silvia

Lottando per avere giustizia, Silvia si scontra con il silenzio e i segreti di colui che più di tutti potrebbe aiutarla. Se da una parte cerca il sostegno di Lino, dall’altra riscopre un’attrazione nei confronti dell’ultima persona al mondo per cui dovrebbe provarla.

Yeva Sai è Alina

Più che mai decisa a sostenere Cardio, Alina si avvicina anche a Pino e tutti e tre insieme lottano per realizzare un sogno. Da una di queste amicizie però può nascere qualcosa di più, un sentimento che può scaldare il cuore a qualcuno, ma anche ferirne un altro.

Giovanna Sannino è Carmela

Il dolore che Carmela porta con sé la rende più crudele e determinata che mai. È lei a gestire gli affari dei Ricci ora, seguendo gli ordini di Rosa ma anche mettendone in discussione le decisioni, in una presa di potere in cui rischia di perdere il controllo.

Ludovica Coscione è Teresa

Non si capacita dell’abbandono da parte di Edoardo (Matteo Paolillo) ed è determinata a ritrovarlo. Ora più che mai, in sua assenza, l’amante e la moglie si scontrano e Teresa darà del filo da torcere a Carmela, scontrandosi con le sue bugie.

Rebecca Mogavero è Marta

Scaltra e manipolatoria, abituata a sfruttare la propria bellezza, Marta arriva in IPM assieme alla sua partner in crime, Sonia (Elisa Tonelli). Il legame con quest’ultima sembra indissolubile e, se qualcuno prova a mettersi in mezzo a loro, Marta è subito pronta a tirare fuori il peggio di sé, pur di tenersi stretta l’amica.

Elisa Tonelli è Sonia

Arriva insieme a Marta ed è sempre accanto a lei, perché farebbe qualsiasi cosa per accontentare l’amica, da cui a sua volta sente di essere stata protetta, soprattutto in passato. Il legame tra le due viene però messo in pericolo quando Sonia inizia a interessarsi e prendersi cura di qualcun altro in IPM.

George Li è Lorenza

Ribelle e incontenibile, Lorenza è una nuova presenza in IPM e, anche se non è lì come detenuta, si sente comunque imprigionata da regole e limiti che rifiuta con tutta sé stessa. È legata infatti a qualcuno che conosciamo molto bene e il cui ruolo verrà messo in difficoltà proprio a causa sua.

Andrea Lucrezia Perreca è Irene

La sorella di Angelo sembra conoscere bene il segreto che il fratello è costretto a mantenere, ma anche per lei sta diventando più difficile nascondere la verità, soprattutto quando qualcuno la va a cercare e la mette alle strette.

Mare Fuori 5, cast; gli adulti

Carmine Recano è Massimo Valenti



Massimo ritrova la forza e la dedizione che lo caratterizza. Una delle principali sfide è aiutare Rosa Ricci, che rischia di perdersi per sempre. Il comandante però inizia ad avvicinarsi a una misteriosa donna, legata al passato della famiglia Ricci, e riesce a poco a poco ad aprire un varco, che darà nuova speranza a più di una persona.

Pia Lanciotti è Wanda Di Salvo, detta Donna Wanda

© Sabrina Cirillo

Le mura della prigione in cui Donna Wanda è reclusa non bastano a tenerne a bada il potere. Grazie a un nuovo e prezioso alleato, infatti, la boss continua a essere una temibile antagonista per il clan Ricci.

Lucrezia Guidone è Sofia Durante

La fermezza della direttrice inizia a vacillare e anche il suo rapporto con Beppe sembra in pericolo, quando qualcuno riemerge dal passato di Sofia.

Vincenzo Ferrera è Beppe

Sempre più coinvolto dalla relazione con Sofia, Beppe si scontrerà con i segreti del suo passato, ma dimostrerà tutta la sua forza d’animo nel tentativo di essere comunque presente per la donna che ama.

Antonio De Matteo è Lino



Spinto dall’affetto per Silvia, Lino si spinge oltre i limiti consentiti dal suo ruolo, pur di aiutare la ragazza a dimostrare la propria innocenza. È sempre per Silvia che la guardia inizia a compromettersi anche all’interno dell’IPM, stringendo una pericolosa alleanza.

Antonia Truppo è Maria Ricci

La madre di Rosa è costretta a indossare una maschera per proteggersi e continuare a proteggere sua figlia, ma quando una nuova conoscenza sconvolge la sua solitudine, la donna inizia a mettere in discussione le sue convinzioni e torna a desiderare tutto ciò che le è stato strappato via.

Tea Falco è Loredana

A tal punto vuole ritrovare il suo rapporto con i figli, da accettarne ingenuamente i segreti, ma è proprio quando sembrano poter ricostruire insieme un nido sicuro, che Loredana rischia più che mai di sprofondare nelle proprie fragilità.

Gennaro Della Volpe/Raiz è Don Salvatore

Se in passato ha fatto tutto ciò che era in suo potere per nascondere alcuni scheletri nell’armadio, adesso che il boss non c’è più, anche le verità più scomode tornano a galla e vanno a colpire proprio la persona che amava di più, sua figlia.

Agostino Chiummariello è Gennaro

Pur mantenendo il suo carattere e i suoi modi imperturbabili, Gennaro si trova alle prese con nuovi detenuti che mettono in pericolo l’equilibrio dell’IPM.

Carmen Pommella è Nunzia

I nuovi arrivi creano problemi anche a Nunzia, che però sa mantenere la sua dolcezza e la sua calma anche con le detenute più difficili.