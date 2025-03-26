Si torna all’Ipm di Nisida, a Napoli, per raccontare vecchie e nuove storie dei giovani detenuti e degli adulti che li seguono

È il momento di Mare Fuori 5: la primavera televisiva, come di consueto, regala al pubblico nuovi episodi del teen/prison drama tutto italiano, diventato un vero e proprio fenomeno dentro e fuori dal piccolo schermo, complice anche il passaparola che ha reso questo titolo uno dei più visti sul catalogo italiano di Netflix e, soprattutto, su RaiPlay.

E proprio RaiPlay continua ad avere l’esclusiva dei nuovi episodi rispetto alla messa in onda televisiva di Raidue, dividendo la quinta stagione in due parti. Se il metodo di diffusione resta lo stesso, cambia parte del cast della serie: esce Massimiliano Caiazzo, presente dalla prima stagione, ma entrano numerosi altri personaggi, pronti ad alimentare l’Ipm di Nisida di nuove storie e colpi di scena. Siete pronti a scoprirle? Proseguite nella lettura!

Mare Fuori 5, quando esce?

La quinta stagione è disponibile con i primi sei episodi su RaiPlay da mercoledì 12 marzo 2025; su Raidue, invece, la stagione debutta mercoledì 26 marzo. Sempre il 26 marzo su RaiPlay sono disponibili i restanti sei episodi.

A che ora esce Mare Fuori 5?

I primi sei episodi della quinta stagione escono su RaiPlay a mezzanotte del 12 marzo, quindi nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 marzo.

Mare Fuori 5 su Netflix

Per ora, la quinta stagione di Mare Fuori non è disponibile su Netflix, ma è un’esclusiva di RaiPlay. Dal 20 aprile, però, le prime quattro stagioni entreranno nel catalogo mondiale di Netflix, quindi saranno a disposizione di tutti gli abbonati alla piattaforma.

Mare Fuori 5, cast

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Il cast delle serie vede numerosi ingressi, ma anche conferme rispetto al passato.

Carmine Recano è Massimo, “O’ Comandante”;

è Massimo, “O’ Comandante”; Lucrezia Guidone è Sofia Durante;

è Sofia Durante; Maria Esposito è Rosa Ricci;

è Rosa Ricci; Giovanna Sannino è Carmela Valestro;

è Carmela Valestro; Vincenzo Ferrera è Beppe;

è Beppe; Pia Lanciotti è Donna Wanda;

è Donna Wanda; Raiz è Don Salvatore Ricci;

è Don Salvatore Ricci; Giacomo Giorgio è Ciro Ricci;

è Ciro Ricci; Artem è Pino Pagano, “O’ Pazzo”;

è Pino Pagano, “O’ Pazzo”; Domenico Cuomo è Cardiotrap;

è Cardiotrap; Antonio D’Aquino è Milos;

è Milos; Clotilde Esposito è Silvia Scocco;

è Silvia Scocco; Yeva Sai è Alina;

è Alina; Francesco Panarelli è Luigi Di Meo, “Cucciolo”;

è Luigi Di Meo, “Cucciolo”; Giuseppe Pirozzi è Raffaele Di Meo, “Micciarella”;

è Raffaele Di Meo, “Micciarella”; Salahudin Tidjani Imrana è Diego, “Dobermann”;

è Diego, “Dobermann”; Luca Eduardo Varone è Angelo;

è Angelo; Antonio De Matteo è Lino;

è Lino; Alfonso Capozzo è Simone;

è Simone; Manuele Velo è Tommaso;

è Tommaso; Antonia Truppo è Maria Ricci;

è Maria Ricci; Francesco Alessandro Luciani è Samuele Zago;

è Samuele Zago; Francesco Di Tullio è Federico Notari;

è Federico Notari; Rebecca Mogavero è Marta;

è Marta; Elisa Tonelli è Sonia;

è Sonia; Agostino Chiummariello è Gennaro;

è Gennaro; Tea Falco è Loredana Di Meo;

Mare Fuori 5, anticipazioni

Rosa Ricci è al centro delle dinamiche della quinta stagione: è sola e deve “obbedire” a suo padre, deve portare avanti il suo ruolo di capo del clan. Cercherà alleanze che daranno vita ad una leadership femminile coesa e crudele. Il suo cuore però è tormentato e un colpo di scena la farà di nuovo vacillare, tornare in quello stato d’animo di angoscia che la pone di fronte al dover scegliere tra il Bene e il Male.

La scelta tra il Bene e il Male investe anche tutti gli altri protagonisti e, purtroppo, in certi casi, per alcuni il destino sembra segnato inesorabilmente, malgrado tutto. Cardio e Alina, ormai legati da un sentimento di amicizia e solidarietà, porteranno luce e speranza anche per altri.

La nuova arrivata Sonia, vittima di bullismo e vessazioni fin dai tempi dell’asilo, riuscirà con la sua energia a risollevare le sorti di Dobermann, piombato nella più tragica depressione dopo aver perduto Kubra. Pino diventerà sempre più “saggio”, soprattutto grazie al suo impegno e amore per gli animali, rappresentando un punto di riferimento per tutti e in modo speciale per una delle ragazze.

Il Comandante Massimo e Beppe scopriranno segreti e misteri legati alla famiglia Ricci e a Sofia. Federico e Samuele, due ragazzi del Nord, marcheranno il territorio con cinismo bestiale. Tommaso, un giovane di buona famiglia, arrivato in IPM per una tragica beffa del destino, renderà ancor più evidente la “banalità del male”. Il desiderio di uscire dalle spirali di violenza che hanno segnato la loro vita, toccherà il cuore e la coscienza dei giovani in IPM.

Mare Fuori 5, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della nuova stagione sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Su RaiPlay sono suddivise in due parti da sei episodi: la prima è disponibile dal 12 marzo, la seconda dal 26 marzo. Su Raidue, invece, gli episodi vanno in onda dal 26 marzo, due per volta, per sei prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 30 aprile.

Mare Fuori 5, regista e sceneggiatori

La serie è diretta da Ludovico Di Martino, che prende il testimone da Ivan Silvestrini. “Attraverso il proseguimento delle storie dei protagonisti storici, che adesso incontrano quelle dei nuovi e giovanissimi ingressi all’IPM, ho cercato di costruire un linguaggio visivo ancora più diretto e contemporaneo”, ha spiegato. “L’azione si alterna con le attese e le sospensioni, creando continui spazi in cui cercare il coraggio di affrontare sé stessi e gli altri”.

Cristiana Farina, creatrice della serie con Maurizio Careddu, non è più alla guida del progetto. Resta a bordo, invece, Careddu, che ha firmato i soggetti di serie e di puntata e le sceneggiature con Angelo Petrella e Luca Monesi, con la collaborazione di Sara Cavosi ed Elena Tramonti. A produrre Roberto Sessa per Picomedia, con Rai Fiction.

Dov’è girato Mare Fuori?

Anche la quinta stagione è stata girata a Napoli, che fa anche da ambientazione al racconto. L’Istituto di Pena Minorile di Nisida in realtà è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo. La città partenopea è protagonista anche tramite i suoi vari luoghi più o meno noti. Le riprese si sono tenute tra la primavera e l’estate 2024.