Non è l’Arena, Marco Melandri ospite di Massimo Giletti

Marco Melandri, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra gli ospiti della puntata di Non è l’Arena in onda domani sera su La7. L’ex campione di MotoGp sarà intervistato in diretta da Massimo Giletti. Al centro dell’incontro ovviamente ci sarà il caso mediatico scoppiato poche ore fa, dopo le dichiarazioni dello sportivo, che aveva raccontato di “aver preso il coronavirus apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese, per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida“.

Parole che avevano scatenato roventi polemiche sui social (e non solo – il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia aveva annunciato che “le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto” e aveva definito “il comportamento e il messaggio” di Melandri “senza dubbio indegni e pericolosi“) e che poi erano state ridimensionate (“una battuta ironica“) dallo stesso ex pilota.

In questi giorni Melandri, intanto scaricato dallo sponsor Il Trentino, non ha rilasciato interviste televisive né si è espresso ulteriormente sulla faccenda che lo ha visto protagonista. La prima apparizione pubblica sarà proprio domani sera nel corso della trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, che la settimana scorsa aveva ospitato Povia, convintamente autodefinitosi “no covid vax“.

A quanto ci risulta, Giletti non sarebbe stato l’unico a cercare Melandri per intervistarlo in tv. Tra questi anche il collega di rete Giovanni Floris, che per la puntata di stasera di DiMartedì lo avrebbe contattato. Alla fine, però, l’ex campione di motociclista avrebbe scelto di fornire la sua versione dei fatti nel programma di Giletti, in onda domani in prime time su La7.