Marco Liorni spiega il flop de L’Eredità d’estate: perché il quiz non ha funzionato dopo il Tg1

Quando un programma forte cambia orario, non è detto che si porti dietro lo stesso pubblico. È successo a L’Eredità d’estate, il tentativo di Rai1 di piazzare dopo il Tg1 un marchio storico del preserale. Marco Liorni, intervistato dal settimanale Chi, ha spiegato perché quella scelta non ha dato i risultati sperati, soprattutto nel confronto diretto con La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

L’Eredità dopo il Tg1, Liorni spiega il passo falso e la sfida con Gerry Scotti

La scorsa estate Rai1 ha deciso di sostituire Affari Tuoi di Stefano De Martino con una versione rinnovata de L’Eredità, affidata ancora a Marco Liorni. Sulla carta l’idea poteva funzionare. Il quiz, nel preserale, è da anni una certezza per la rete: ascolti alti, pubblico fedele, risultati spesso molto forti contro la concorrenza. Spostato però dopo il Tg1, il meccanismo si è inceppato. L’Eredità Summer Edition non è riuscita a imporsi nell’access prime time e ha sofferto la spinta de La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5.

A spiegare il perché è stato lo stesso Liorni, che su Chi ha evitato scorciatoie e giudizi facili. Il punto, secondo il conduttore, non è solo il dato degli ascolti. E non è nemmeno soltanto la forza dell’avversario. Il nodo sta nel modo in cui il pubblico guarda la tv in quella fascia. “Se ti sposti un’ora in avanti cambia tutto”, ha detto Liorni, aggiungendo che dopo il telegiornale “c’è un’altra abitudine del pubblico davanti alla televisione, perché c’è una fruizione diversa”. Una lettura semplice, ma centrata: preserale e access sembrano vicini, in realtà per chi sta a casa sono due momenti molto diversi della giornata.

Prima di cena, un quiz come L’Eredità chiede attenzione. Invita a rispondere, a giocare da casa, a seguire le domande anche mentre si apparecchia o si aspetta qualcuno. Dopo il Tg1, invece, molti spettatori cercano qualcosa di più leggero, meno impegnativo. Un programma che accompagni la cena senza chiedere troppa concentrazione. Non a caso Liorni ha spiegato che in quella fascia il pubblico “vuole farsi portare altrove”. Una frase che sembra raccontare bene il successo di Affari Tuoi: meno risposte da dare, più racconto, più attesa, pacchi da aprire, reazioni da seguire anche con un occhio solo tra la tavola e le chiacchiere in famiglia.

Il passo falso, quindi, non mette davvero in discussione il valore de L’Eredità né quello di Marco Liorni, che nel preserale resta uno dei volti più solidi di Rai1. Piuttosto conferma quanto pesi la collocazione giusta. Un programma può essere amatissimo, ma se arriva nel momento sbagliato rischia di parlare a un pubblico che, in quell’ora, vuole altro. In tv questa differenza conta moltissimo: lo spettatore non cambia solo canale, cambia anche disposizione.

Nella stessa intervista, Liorni ha parlato anche della fase professionale che sta vivendo. Ha detto di sentirsi valorizzato e felice di “entrare ogni sera nelle case delle persone”. Ha poi anticipato che la Rai gli avrebbe proposto due nuovi format, uno per la prima serata e uno per il preserale. Un segnale chiaro: nonostante l’esperimento estivo non sia andato come sperato, il rapporto tra il conduttore e la rete resta forte. La lezione di L’Eredità d’estate, alla fine, è tutta qui: in televisione non basta avere un titolo conosciuto. Bisogna capire che cosa il pubblico è disposto a seguire, e con quale attenzione, in quel preciso momento della giornata.