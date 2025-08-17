Marco Liorni papà innamorato: chi sono le figlie del conduttore

Marco Liorni in versione papà innamorato. Chi sono le sue figlie.Un uomo affascinante e un immenso professionista. Giornalista e conduttore affermato, il bravo Marco Liorni dopo tantissimi anni trascorsi nelle Reti Mediaset dove, come, di certo, in tanti ricorderanno, ha anche svolto il ruolo di inviato per il Grande Fratello, quando attendeva innanzi alla mitica

Marco Liorni in versione papà innamorato. Chi sono le sue figlie.

Un uomo affascinante e un immenso professionista. Giornalista e conduttore affermato, il bravo Marco Liorni dopo tantissimi anni trascorsi nelle Reti Mediaset dove, come, di certo, in tanti ricorderanno, ha anche svolto il ruolo di inviato per il Grande Fratello, quando attendeva innanzi alla mitica porta rossa i concorrenti, è passato in tempi più recenti in Rai.

E nel fare questa scelta è diventato il re indiscusso dei quiz show perlopiù preserali. Ultimamente in prime time ci ha fatto molto divertire con Chi può batterci al quale hanno partecipato molti personaggi del vasto mondo dello Spettacolo. Un mondo che lui conosce bene e al quale né sua moglie né la sua prole pare avvicinarsi o dimostrare alcun interesse.

Dal canto suo lui, da persona molto riservata quale è, tiene molto lontani i suoi affetti dal clamore mediatico. Non per nulla della sua vita privata non ama molto parlare. Tuttavia si sa che sia stato sposato due volte e che, in realtà, non abbia solo due figlie femmine. Difatti nel corso del suo primo matrimonio ha messo al mondo un figlio maschio di nome Niccolò che dunque oggi, a conti fatti, è un uomo adulto. La mamma è Cristina, la prima moglie del conduttore che lui sposò nel 1993 quando la fama era ancora lontana.

Marco Liorni versione padre innamorato, chi sono le figlie

Dalla sua seconda consorte, quale la bellissima Giovanna Astolfi, che si occupa di giornalismo ambientale, ha avuto, come poco fa accennato, due figlie che si chiamano Emma ( in foto in alto, ndr) e Viola. Tuttavia lui non sposò subito la sua compagnia. Il matrimonio avvenne in forma molto riservata negli Stati Uniti D’America nel 2014.

Tornando a parlare delle sue figlie, si sa che la primogenita ha una ventina d’anni circa. Non per nulla nel 2023 ha fatto la Maturità. E il suo papà, profondamente innamorato, in tale occasione le aveva dedicato, sul suo Profilo Ufficiale Instagram, un post bellissimo e super commovente. Dal punto di vista fisico la giovane assomiglia tantissimo al suo celebre padre soprattutto per l’espressione del viso, particolarmente dolce.

Della secondogenita Marco ha parlato durante una sua intervista concessa a Panorama, raccontando di un episodio drammatico, accaduto quando la figlia era ancora piccina: “Quando iniziò l’asilo, mia moglie chiese alle maestre se erano in grado di fare la disostruzione: una sì, l’altra avrebbe fatto il corso da lì a Natale. A marzo, mia figlia mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso”.