Marco Liorni: età, moglie e figli, studi, l’approdo in Rai dopo il Grande Fratello, la carriera

Volto principale de L’Eredità, Marco Liorni è tra i conduttori più amati del panorama televisivo italiano. Originario di Roma e nato nel 1965, si è approcciato al mondo della tv sin da bambino. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico Margherita di Savoia di Roma, si è laureato in discipline umanistiche riuscendo in seguito a collezionare molte esperienze professionali. Negli anni ha vinto il Telegatto per Trenta ore per la vita, Saranno famosi e Grande Fratello, ma anche il Premio Tv – Premio regia televisiva per La Vita in Diretta. Nel 2012 è stato candidato come personaggio rivelazione.

Gli inizi in radio e l’esordio in tv

Liorni ha mosso i suoi primi passi quando ha condotto dei programmi per diverse radio locali tra cui Tele Radio Domani e Radio Incontro. In seguito è diventato protagonista dell’emittente televisiva GBR con Cronaca nera e Domenica a tutto goal. Il primo vero esordio è avvenuto nel 1996, quando ha partecipato come inviato a Verissimo, per poi sostituire Cristina Parodi alla conduzione. Su Italia 1 è stato al timone di serate speciali su Real Tv ed Eroi per caso. Dal 1997 al 2000 ha invece presentato il programma televisivo Angeli, un’indagine sulla spiritualità mediante le storie di persone che sono entrate in contatto con qualcosa di attribuibile agli angeli.

Si è poi dedicato di nuovo ai programmi radiofonici, tornando sulle frequenze di RDS, dov’è approdato nel 2003 per poi terminare nel 2024. Nel 2000 è invece stato l’inviato del reality Grande Fratello, di cui ha condotto anche degli speciali mensili e le puntate domenicali all’interno del contenitore Buona Domenica. Marco Liorni ha detto addio alla trasmissione – e al palinsesto Mediaset – nel 2007.

L’addio a Mediaset e il trasferimento in Rai

Il suo primo esordio in casa Rai è avvenuto nel 2009, quando ha curato – in prima serata – i collegamenti de I sogni son desideri di Caterina Balivo. Su Rai 2 ha invece presentato Italia Fan Club Music Awards insieme a Benedetta Valanzano e, nel 2010, è stato al timone di Francesco, il frate piccolino, uno speciale dedicato a Francesco D’Assisi in occasione dell’inaugurazione dell’Auditorium Antonianum a Roma. Si sono susseguiti molti altri lavori in Rai come i programmi Perfetti innamorati, Estate in Diretta, Buon pomeriggio Italia !, La Vita in Diretta, Notti sul ghiaccio.

Nel 2012 ha vinto il Premio regia televisiva, insieme a Mara Venier, ed è stato candidato “personaggio rivelazione” con Teresa Mannino e Rocco Papaleo. Nell’estate 2017, Liorni ha condotto in prima serata su Rai 1 la 60esima edizione del Festival di Castrocaro insieme a Rossella Brescia, e nello stesso anno ha presentato la sua sesta e ultima edizione de La Vita in Diretta insieme a Francesca Fialdini.

I recenti progetti in tv

Dopo l’esperienza de La Vita in Diretta, Liorni ha ideato e condotto il programma Italia Sì!, in onda il sabato, con cui ha realizzato diversi speciali dedicati alla strage di Corinaldo, al Festival di Sanremo, alla pandemia di Covid-19 e alla monarchia britannica. Dal 2019 al 2024 ha invece condotto il game show Reazione a Catena, per poi arrivare nel 2024 al timone della 21esima edizione de L’Eredità al posto di Flavio Insinna.

Nel corso della stagione televisiva 2024/2025 ha condotto la puntata pilota del game show Chi può batterci?, in onda in prima serata su Rai 1. Lo scorso 31 dicembre ha anche condotto L’anno che verrà, sostituendo Amadeus, e nel 2025 ha iniziato il nuovo show musicale Ora o mai più.

La vita privata

Marco Liorni è sempre stato molto riservato sulla sua vita personale, ma si sa che è stato sposato con la prima moglie Cristina, da cui ha avuto il primogenito Niccolò. Nel 2014 ha invece pronunciato il Sì negli Stati Uniti con l’attuale compagna Giovanna Astolfi, e da lei ha avuto le figlie Emma e Viola. Il matrimonio è stato ufficializzato in Italia nel 2016.